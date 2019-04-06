Армия и оружие
Спутники-шпионы США облетели российские аппаратыSibnet.ru 03:59
Военные спутники-шпионы США многократно подлетали к военным аппаратам России и Китая, свидетельствует доклад о мировых системах противокосмической обороны «За безопасный мир». Традиционно американская сторона не раскрывает нахождение спутников, летающих ниже и выше геостационарной орбиты.
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Спутники-шпионы США неоднократно сближались с космическими аппаратами РФ и Китая
Известиявчера в 20:50
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