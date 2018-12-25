с чего всё началось

В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточного научно-исследовательского центра (НИЦ) «Планета».

Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском

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