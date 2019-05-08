Происшествия

Спутник мамы Кокорина пообещал «дать в жбан» журналисту после судаТК Звезда 11:19

Журналисты не смогли получить комментарий Светланы Кокориной после оглашения приговора футболисту. Мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина отказалась комментировать оглашенный в среду, 8 мая, в Пресненском суде Москвы приговор своему сыну.
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Жены Кокорина и Мамаева разрыдались в зале суда

Газета.Ru10:25

У родствеников Мамаева и Кокорина началась истерика в суде после оглашения приговора

Советский спорт09:36

Матери Кокорина стало плохо во время оглашения приговора

Известия09:34

Жена Кокорина о приговоре: нельзя так ломать людей

RT на русском10:12

Матери Кокориных стало плохо после вынесения обвинительного приговора сыновьям

РЕН ТВ09:21

Жена Кокорина о приговоре: Что за ад-то такой?

Life.ru09:50

Мать Кокориных и жены Александра и Павла Мамаева отказались от комментариев после вынесения приговора суда

Спорт-Экспресс10:23
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Политика

Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

Обновлено в 04:38
Здоровье

Ситуацию в здравоохранении больше половины россиян считают плохой

«Больше половины жителей России, 53%, считают ситуацию в отечественном здравоохранении плохой», - сообщили эксперты после подведения итогов опроса.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Здоровье

Киришский район стал лидером по числу пострадавших от укусов клещей

Больше всего от укусов клещей пострадали жители Киришского района Ленинградской области — 106 человек из 563 обратившихся.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы

На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Автомобиль врезался в группу детей в Японии

Дети 2–3 лет были на прогулке, когда в них врезался автомобиль. Пострадали 13 детей и двое воспитателей.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Футбол

В СПЧ прокомментировали приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 15:10
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 15:25
Авто

Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже

Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Спорт

Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Обновлено в 14:53
Гаджеты

DRAMeXchange: к концу года SSD на 512 подешевеют до 50 долларов и больше

В результате проникновение SSD на PC до конца года составит 60–65 %. В целом же, по данным аналитиков, снижение цен будет продолжаться.
Обновлено в 11:18
Общество

Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях

Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Политика

Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»

США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Футбол

Дюков: «Кокорин и Мамаев должны были понести наказание. Надеюсь, они найдут силы вернуться в футбол»

Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Политика

Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Общество

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Общество

Власти Сицилии выставили на продажу 100 домов за один евро

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти продают около сотни домов за один евро.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае могут затянуться

Поиски тел семи туристов, погибших на Алтае в результате схода лавины, могут затянуться из-за обилия сошедшего снега.
Обновлено в 06:09
Общество

В Туле открыли первый региональный парк «Патриот»

Картаполов выразил уверенность, что парк станет главной площадкой патриотического воспитания молодежи, демонстрации успехов современной российской армии и предприятий ВПК города Тулы.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

В течение дня, 6 мая, сирийские боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме.
Обновлено вчера в 01:40
Здоровье

Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала

Обновлено в 01:47
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкционные ограничения в отношении добычи и производства металлов в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на указ Белого дома.
Обновлено в 14:53
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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