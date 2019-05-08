Происшествия
Спутник мамы Кокорина пообещал «дать в жбан» журналисту после судаТК Звезда 11:19
Журналисты не смогли получить комментарий Светланы Кокориной после оглашения приговора футболисту. Мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина отказалась комментировать оглашенный в среду, 8 мая, в Пресненском суде Москвы приговор своему сыну.
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Здоровье
Ситуацию в здравоохранении больше половины россиян считают плохой
«Больше половины жителей России, 53%, считают ситуацию в отечественном здравоохранении плохой», - сообщили эксперты после подведения итогов опроса.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Здоровье
Киришский район стал лидером по числу пострадавших от укусов клещей
Больше всего от укусов клещей пострадали жители Киришского района Ленинградской области — 106 человек из 563 обратившихся.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы
На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Автомобиль врезался в группу детей в Японии
Дети 2–3 лет были на прогулке, когда в них врезался автомобиль. Пострадали 13 детей и двое воспитателей.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Футбол
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Обновлено в 15:10
Общество
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Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 15:25
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
DRAMeXchange: к концу года SSD на 512 подешевеют до 50 долларов и больше
В результате проникновение SSD на PC до конца года составит 60–65 %. В целом же, по данным аналитиков, снижение цен будет продолжаться.
Обновлено в 11:18
Общество
Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Политика
Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»
США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Футбол
Дюков: «Кокорин и Мамаев должны были понести наказание. Надеюсь, они найдут силы вернуться в футбол»
Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Политика
Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Общество
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны
На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Общество
Власти Сицилии выставили на продажу 100 домов за один евро
На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти продают около сотни домов за один евро.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Поиски тел погибших при сходе лавины на Алтае могут затянуться
Поиски тел семи туристов, погибших на Алтае в результате схода лавины, могут затянуться из-за обилия сошедшего снега.
Обновлено в 06:09
Общество
В Туле открыли первый региональный парк «Патриот»
Картаполов выразил уверенность, что парк станет главной площадкой патриотического воспитания молодежи, демонстрации успехов современной российской армии и предприятий ВПК города Тулы.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа
На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
В течение дня, 6 мая, сирийские боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме.
Обновлено вчера в 01:40
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкционные ограничения в отношении добычи и производства металлов в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на указ Белого дома.
Обновлено в 14:53