Энергетика
«Спровоцировать» ослабление рубля может динамика нефтиREGNUM 05:53
Тенденции в мире относительно американской валюты пока что отойдут на второй план, а вот динамика нефти может спровоцировать распродажи рубля во второй половине дня, если поддержка $66,50 по марке Brent не устоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.
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Транспорт
ГИБДД анонсировала изменение правил экзамена на водительские права
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Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
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Обновлено в 05:34
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Космос
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Обновлено вчера в 07:05
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Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
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«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу
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Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
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Обновлено в 02:42
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Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Общество
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В России могут возникнуть перебои с ввозом в страну лечебного и детского питания.
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Британская певица Адель и американская актриса Дженнифер Лоуренс устроили танцы в гей-баре Pieces в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 08:34
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
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Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
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Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
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Обновлено в 02:00
Экономика
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56