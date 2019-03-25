Финансы
Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периодаИнвест-Форсайт 03:49
Нефтяные котировки достигли $67,3 за баррель. Инвесторы прогнозируют снижение востребованности топлива из-за сокращения динамики мирового ВВП. Во вторник, 26 марта, на российскую валюту будут оказывать положительное влияние высокие цены на нефть и начавшийся период уплаты налогов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Футбол
Далер Кузяев пропустит от 6 до 8 недель из-за травмы колена
Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Далер Кузяев будет восстанавливаться после травмы от 6 до 8 недель, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 06:43
Авто
СМИ сообщили о планах Ford уйти с российского рынка
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Политика
Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам
Лига арабских государств решительно осудила решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ
Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 06:11
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
В Новосибирск направили технику для парада в честь Дня Победы
Гаубицы и ракетные комплексы прибыли из Кемеровской области Военную технику к празднованию 9 мая привезли в Новосибирск.
Обновлено вчера в 12:51
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020
Обновлено в 06:17
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
В рейтинге самых влиятельных паспортов Россия оказалась на 47 месте
Три месяца назад РФ занимала 48-е место в рейтинге, пишет RNS. В лидерах рейтинга оказались Япония, Сингапур и Южная Корея.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Финансы
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года
Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Футбол
УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Пациент онкоцентра рассказал о встрече там с Владимиром Кузьминым
Пациент онкоцентра подошел поговорить с Кузьминым со словами поддержки.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Общество
Пресс-секретарь Леонтьева объяснила поступок его охранника
Обновлено в 06:54
Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем
В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Пенсионерка получила ранения при обстреле ЛНР со стороны ВСУ
Жительница поселка Фрунзе в ЛНР получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 00:27
Общество
Учительница из Барнаула лишилась работы из-за фото в купальнике
Как стало известно СМИ, барнаульская учительница русского языка и литературы, разместившая в соцсетях фотографию в закрытом купальнике, вынуждена была уволиться из школы из-за давления администрации.
Обновлено вчера в 04:32
Авто
Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей
Обновлено в 05:53
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В «Единой России» назвали себя партией лучших людей России
В партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 03:29
Политика
Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08