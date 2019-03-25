Финансы

Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периодаИнвест-Форсайт 03:49

Нефтяные котировки достигли $67,3 за баррель. Инвесторы прогнозируют снижение востребованности топлива из-за сокращения динамики мирового ВВП. Во вторник, 26 марта, на российскую валюту будут оказывать положительное влияние высокие цены на нефть и начавшийся период уплаты налогов.
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Рубль получает поддержку от цен на нефть и налогового периода

Инвест-Форсайт03:49

«Спровоцировать» ослабление рубля может динамика нефти

REGNUMвчера в 05:53

С начала 2019 года рубль вырос к доллару на 6,9%, индекс ММВБ прибавил 5%

NashGorod.ruвчера в 09:24

Рубль укрепили налоги

Profinance.ruвчера в 13:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Футбол

Далер Кузяев пропустит от 6 до 8 недель из-за травмы колена

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Далер Кузяев будет восстанавливаться после травмы от 6 до 8 недель, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 06:43
Авто

СМИ сообщили о планах Ford уйти с российского рынка

Обновлено в 03:35
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Политика

Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам

Лига арабских государств решительно осудила решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ

Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 06:11
Политика

В администрации Порошенко потеряли секретный документ

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

В Новосибирск направили технику для парада в честь Дня Победы

Гаубицы и ракетные комплексы прибыли из Кемеровской области Военную технику к празднованию 9 мая привезли в Новосибирск.
Обновлено вчера в 12:51
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
Наука

В Норвегии нашли корабль викингов

Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020

Обновлено в 06:17
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

В рейтинге самых влиятельных паспортов Россия оказалась на 47 месте

Три месяца назад РФ занимала 48-е место в рейтинге, пишет RNS. В лидерах рейтинга оказались Япония, Сингапур и Южная Корея.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Финансы

ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года

Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Политика

Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Пациент онкоцентра рассказал о встрече там с Владимиром Кузьминым

Пациент онкоцентра подошел поговорить с Кузьминым со словами поддержки.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Общество

Пресс-секретарь Леонтьева объяснила поступок его охранника

Обновлено в 06:54
Политика

В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем

В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Пенсионерка получила ранения при обстреле ЛНР со стороны ВСУ

Жительница поселка Фрунзе в ЛНР получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.
Обновлено в 00:27
Общество

Учительница из Барнаула лишилась работы из-за фото в купальнике

Как стало известно СМИ, барнаульская учительница русского языка и литературы, разместившая в соцсетях фотографию в закрытом купальнике, вынуждена была уволиться из школы из-за давления администрации.
Обновлено вчера в 04:32
Авто

Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей

Обновлено в 05:53
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

В «Единой России» назвали себя партией лучших людей России

В партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 03:29
Политика

Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
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