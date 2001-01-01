Спрос на жилье на ранних стадиях строительства резко выросКоммерсантъ вчера в 17:53

Спрос на жилье на ранних стадиях строительства резко вырос Стагнация доходов и рост цен на первичное жилье заставили покупателей новостроек забыть о начавшемся после ухода с рынка Urban Group кризисе доверия.

Спрос на жилье на ранних стадиях строительства резко вырос

Армия и оружие Военные маневры НАТО в Грузии не угрожают России: грузинские эксперты Ники Читадзе: Разумеется, данные военные учения способствуют повышению квалификации военнослужащих стран-участниц НАТО и стран партнеров Североатлантического альянса.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Религия Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).

Происшествия Число жертв терактов на Шри-Ланке увеличилось Количество погибших в результате террористических атак выросло до 215 человек.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Политика Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.

Экономика Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.

Шоу-бизнес Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.

Происшествия Полиция изъяла арсенал оружия у двух молодых людей под Ногинском Сотрудники силовых ведомств задержали в Подмосковье двух молодых людей, которые подозреваются в незаконном сбыте и хранении оружия и боеприпасов.

Политика Новым президентом украины избрали Владимира Зеленского Жители Украины возлагают на нового президента большие надежды.

Авто На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Происшествия Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.

Наука ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.

Общество Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».

Армия и оружие Сирийские суточные проплыли мимо моряков Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

Происшествия СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.

Гаджеты В топ-20 лучших смартфонов первое место заняла модель от OnePlus Напоним, смартфон OnePlus 6T, занявший в рейтинге первое место, поступил в продажу 6 ноября 2018 года.

Происшествия Карлосу Гону предъявили новое обвинение Прокуратура предъявила экс-главе альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств Nissan.

Здоровье В Амурской области за неделю от укусов клещей пострадали 40 человек За прошедшую неделю в Амурской области зарегистрировано 40 пострадавших от укусов клещей, в том числе 19 детей.