Недвижимость
Спрос на жилье на ранних стадиях строительства резко выросКоммерсантъ вчера в 17:53
Спрос на жилье на ранних стадиях строительства резко вырос Стагнация доходов и рост цен на первичное жилье заставили покупателей новостроек забыть о начавшемся после ухода с рынка Urban Group кризисе доверия.
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Армия и оружие
Военные маневры НАТО в Грузии не угрожают России: грузинские эксперты
Ники Читадзе: Разумеется, данные военные учения способствуют повышению квалификации военнослужащих стран-участниц НАТО и стран партнеров Североатлантического альянса.
Обновлено 20 апреля в 10:08
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой
Обновлено вчера в 17:58
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке увеличилось
Количество погибших в результате террористических атак выросло до 215 человек.
Обновлено вчера в 09:49
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено вчера в 17:44
Экономика
Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше
Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В Омске тела утонувших детей достали из котлована
Обновлено 20 апреля в 12:18
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II
Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Полиция изъяла арсенал оружия у двух молодых людей под Ногинском
Сотрудники силовых ведомств задержали в Подмосковье двух молодых людей, которые подозреваются в незаконном сбыте и хранении оружия и боеприпасов.
Обновлено в 01:05
Политика
Новым президентом украины избрали Владимира Зеленского
Жители Украины возлагают на нового президента большие надежды.
Обновлено в 01:09
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено 20 апреля в 10:50
Политика
Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Баскетбол
«Оклахома» дома уступила «Портленду» и уступает в серии со счетом 1:3
В четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Оклахома» дома уступила «Портленду». Встреча завершилась со счетом 98:111.
Обновлено в 00:31
Наука
ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз
Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено 19 апреля в 04:37
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено вчера в 21:35
Здоровье
В Великобритании выходили аномально маленького ребенка
Обновлено вчера в 23:30
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Гаджеты
В топ-20 лучших смартфонов первое место заняла модель от OnePlus
Напоним, смартфон OnePlus 6T, занявший в рейтинге первое место, поступил в продажу 6 ноября 2018 года.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено 20 апреля в 11:37
Происшествия
Карлосу Гону предъявили новое обвинение
Прокуратура предъявила экс-главе альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств Nissan.
Обновлено в 00:53
Здоровье
В Амурской области за неделю от укусов клещей пострадали 40 человек
За прошедшую неделю в Амурской области зарегистрировано 40 пострадавших от укусов клещей, в том числе 19 детей.
Обновлено в 00:25
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Кино
В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:06