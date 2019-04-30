Спрос на рисковые активы слабеет накануне заседания ФРСSIA.ru вчера в 06:13

Спрос на рисковые активы слабеет в преддверии двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что регулятор оставит процентные ставки без изменений, поскольку стремится сбалансировать устойчивый экономический рост с низкой инфляцией.

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Москве В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Транспорт Новые дорожные знаки появились в России С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".

Футбол «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.

Общество В Британии оценили первых красавиц Росгвардии Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".

Авто Майский выпуск «За рулем»: авто за 650 000, обрыв ремня на ВАЗе, наши налоги Suzuki Vitara в новом обличье По пескам – на электрокроссовере Audi e-tron ЗР АКТИВ Статистика угонов: Лада и Toyota в лидерах Налоги автомобилиста – за что платим и сколько ЗР ТЕСТ Новая Toyota Corolla против седанов Hyundai Elantra и Citroen C4 Рейтинг ЗР.

Политика Шестой раунд переговоров «Талибана» с США пройдёт в Катаре Шестой раунд переговоров «Талибана»* с США начнётся в Катаре в среду, 1 мая. Об этом сообщил представитель движения Забиуллах Муджахид.

Шоу-бизнес Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.

Общество Times: Кембриджский университет выяснит, получал ли он в прошлом выгоду от работорговли Кембриджский университет проведет двухгодичное внутреннее расследование, чтобы оценить масштабы финансовой выгоды, которую университет прямо или косвенно получал в результате работорговли на протяжении последних нескольких веков своей истории.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Авто В России началась сборка Kia Soul нового поколения Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство кроссовера KIA Soul третьего поколения.

Театры В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.

Авто Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Политика В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг» Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Кино В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.

Армия и оружие Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.

Наука Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.

Политика Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».

Происшествия В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.