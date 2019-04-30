Финансы

Спрос на рисковые активы слабеет накануне заседания ФРСSIA.ru вчера в 06:13

Спрос на рисковые активы слабеет в преддверии двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что регулятор оставит процентные ставки без изменений, поскольку стремится сбалансировать устойчивый экономический рост с низкой инфляцией.
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S&P 500 обновил рекорд на фоне неоднозначных отчетов компаний

ПРАЙМвчера в 16:33

Уолл-стрит: Dow Jones вышел в плюс, Nasdaq — в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:12

S&P 500 и Nasdaq на новых максимумах

Finam.Ruвчера в 02:10

Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний

Финмаркетвчера в 10:50

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» и с новыми рекордами

Росбалтвчера в 02:12

Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентиров

РБКвчера в 09:35

Данные от Baker Hughes поддержат цены на нефть. 29.04.19

Глас Народа29 апреля в 01:17
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Культура

Супруга Чухрая прокомментировала сообщения о госпитализации режиссёра

Обновлено в 02:51
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Транспорт

Новые дорожные знаки появились в России

С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов

«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено вчера в 09:54
Общество

В Британии оценили первых красавиц Росгвардии

Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
Обновлено в 01:21
Авто

Майский выпуск «За рулем»: авто за 650 000, обрыв ремня на ВАЗе, наши налоги

Suzuki Vitara в новом обличье По пескам – на электрокроссовере Audi e-tron ЗР АКТИВ Статистика угонов: Лада и Toyota в лидерах Налоги автомобилиста – за что платим и сколько ЗР ТЕСТ Новая Toyota Corolla против седанов Hyundai Elantra и Citroen C4 Рейтинг ЗР.
Обновлено в 02:00
Политика

Шестой раунд переговоров «Талибана» с США пройдёт в Катаре

Шестой раунд переговоров «Талибана»* с США начнётся в Катаре в среду, 1 мая. Об этом сообщил представитель движения Забиуллах Муджахид.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру

Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено вчера в 16:10
Общество

Times: Кембриджский университет выяснит, получал ли он в прошлом выгоду от работорговли

Кембриджский университет проведет двухгодичное внутреннее расследование, чтобы оценить масштабы финансовой выгоды, которую университет прямо или косвенно получал в результате работорговли на протяжении последних нескольких веков своей истории.
Обновлено в 02:37
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о его планах покинуть Венесуэлу

Обновлено в 00:36
Авто

В России началась сборка Kia Soul нового поколения

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено вчера в 14:42
Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено вчера в 14:06
Авто

Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено вчера в 13:31
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие

Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины

Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено вчера в 09:45
Наука

Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости

Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти

Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году

Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов

Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами

Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Хоккей

«Автомобилист» не стал продлевать контракты с 11 хоккеистами и усилился двумя тренерами

Обновлено в 02:28
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