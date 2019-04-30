Финансы
Спрос на рисковые активы слабеет накануне заседания ФРСSIA.ru вчера в 06:13
Спрос на рисковые активы слабеет в преддверии двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что регулятор оставит процентные ставки без изменений, поскольку стремится сбалансировать устойчивый экономический рост с низкой инфляцией.
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Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний
Финмаркетвчера в 10:50
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Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов
«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
Обновлено в 01:21
Авто
Майский выпуск «За рулем»: авто за 650 000, обрыв ремня на ВАЗе, наши налоги
Suzuki Vitara в новом обличье По пескам – на электрокроссовере Audi e-tron ЗР АКТИВ Статистика угонов: Лада и Toyota в лидерах Налоги автомобилиста – за что платим и сколько ЗР ТЕСТ Новая Toyota Corolla против седанов Hyundai Elantra и Citroen C4 Рейтинг ЗР.
Обновлено в 02:00
Политика
Шестой раунд переговоров «Талибана» с США пройдёт в Катаре
Шестой раунд переговоров «Талибана»* с США начнётся в Катаре в среду, 1 мая. Об этом сообщил представитель движения Забиуллах Муджахид.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Times: Кембриджский университет выяснит, получал ли он в прошлом выгоду от работорговли
Кембриджский университет проведет двухгодичное внутреннее расследование, чтобы оценить масштабы финансовой выгоды, которую университет прямо или косвенно получал в результате работорговли на протяжении последних нескольких веков своей истории.
Обновлено в 02:37
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Авто
В России началась сборка Kia Soul нового поколения
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено вчера в 14:42
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено вчера в 13:31
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено вчера в 09:45
Наука
Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости
Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов
Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00