Финансы
ТАСССпрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%
"В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.
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Метеорологи прогнозируют бабье лето в центре европейской части России, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.
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В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
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У моста Александра Невского легковушка задавила мотоциклистку
Как стало известно в пятницу, 30 августа, утром у моста Александра Невского на съезде на Амбарную улицу столкнулись легковушка и мотоцикл.
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Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
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На строительство петербургской подземки в 2020 году выделят 18 млрд рублей.
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Путин назвал семью с тремя детьми правильной
Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости".
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