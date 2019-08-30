Финансы
ТАСССпрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%
"В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.
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423 миллиона долларов наобменяли: В Молдове растут объемы сделок с валютой в обменниках
КП - Молдовавчера в 18:00
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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