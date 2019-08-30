Финансы

ТАССТАСССпрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%

"В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.
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