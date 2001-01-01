Спрос на летнюю аренду дач в Подмосковье упал на четверть за пять летРБК 04:54

За последние пять лет спрос на летнюю аренду дач и коттеджей в Подмосковье сократился на 25%, подсчитали в компании «Инком-Недвижимость». Исключение составил лишь прошлый год, когда чемпионат мира по футболу подстегнул интерес к такой недвижимости сразу на 30%, свидетельствуют аналитики.

Спрос на летнюю аренду дач в Подмосковье упал на четверть за пять лет

Происшествия На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.

Происшествия В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Здоровье Новый руководитель назначен в Светленской районной больнице Новым главным врачом Светленской районной больницы стал Станислав Грязнов.

Политика В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.

Гаджеты Полчаса игры в Minecraft с рейтрейсингом и в 60 FPS YouTube-канал Digital Foundry опубликовал получасовой ролик, который демонстрирует геймплей Minecraft с включённой технологией трассировкой лучей.

Общество Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.

Политика Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.

Политика Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Экономика Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.

Здоровье В США подсчитали смертность от неправильных диет Одной из самых опасных исследователи назвали "натриевую диету", при которой основу рациона питания составляет красное мясо.

Политика Максим Галкин поздравил Зеленского с победой Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.

Политика Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.

Транспорт В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.

Происшествия В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.

Энергетика Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Происшествия В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.

Политика Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.

Политика Зеленского пригласили посетить Крым В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.

Авто Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).

Единоборства Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.

Хоккей Валерий Шанцев покинул пост гендиректора московского «Динамо» В понедельник, 22 апреля, стало известно, что руководство хоккейного клуба «Динамо» Москва приняло решение разорвать контракт с генеральным директором Валерием Шанцевым.

Кино Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.

Теннис Мария Шарапова сообщила, что не беременна Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.

Гаджеты Смартфоны Meizu подешевели на треть Компания Meizu объявила о радикальном снижении цен на ее смартфоны и аксессуары. Теперь все это предлагается с 30-процентной скидкой.