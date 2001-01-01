Недвижимость

Спрос на летнюю аренду дач в Подмосковье упал на четверть за пять летРБК 04:54

За последние пять лет спрос на летнюю аренду дач и коттеджей в Подмосковье сократился на 25%, подсчитали в компании «Инком-Недвижимость». Исключение составил лишь прошлый год, когда чемпионат мира по футболу подстегнул интерес к такой недвижимости сразу на 30%, свидетельствуют аналитики.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Интерес к летней аренде загородной недвижимости падает — эксперты

Pravda.Ru05:14

Подмосковные коттеджи в аренду снимают с экспозиции из-за низкого спроса

Элитное.РУ05:09

Аналитики отмечают падение интереса к летней аренде загородной недвижимости

Интерфакс03:51

Спрос на летнюю аренду дач в Подмосковье упал на четверть за пять лет

РБК04:54

В Чехове дачи на лето почти не снимают. Впрочем, их здесь почти и не сдают

Чехов Вид06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу

В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Здоровье

Новый руководитель назначен в Светленской районной больнице

Новым главным врачом Светленской районной больницы стал Станислав Грязнов.
Обновлено в 05:00
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Гаджеты

Полчаса игры в Minecraft с рейтрейсингом и в 60 FPS

YouTube-канал Digital Foundry опубликовал получасовой ролик, который демонстрирует геймплей Minecraft с включённой технологией трассировкой лучей.
Обновлено в 06:30
Общество

Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.
Обновлено в 05:33
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Политика

Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено 20 апреля в 14:31
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Здоровье

В США подсчитали смертность от неправильных диет

Одной из самых опасных исследователи назвали "натриевую диету", при которой основу рациона питания составляет красное мясо.
Обновлено в 05:25
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика

Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Транспорт

В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки

С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных

Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Обновлено в 02:56
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 07:08
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Хоккей

Валерий Шанцев покинул пост гендиректора московского «Динамо»

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что руководство хоккейного клуба «Динамо» Москва приняло решение разорвать контракт с генеральным директором Валерием Шанцевым.
Обновлено в 04:48
Кино

Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов

Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.
Обновлено в 07:01
Авто

Aston Martin V12 Zagato возродят в честь 100-летнего юбилея

Компания R-Reforged собирается выпустить ограниченную серию V12 Vantage, посвященную 100-летнему юбилею ателье Zagato.
Обновлено в 06:38
Теннис

Мария Шарапова сообщила, что не беременна

Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Экономика

Весь автопарк «скорой помощи» в Татарстане обновят в 2019 году

Обновлено в 06:02
Гаджеты

Смартфоны Meizu подешевели на треть

Компания Meizu объявила о радикальном снижении цен на ее смартфоны и аксессуары. Теперь все это предлагается с 30-процентной скидкой.
Обновлено в 04:37
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное