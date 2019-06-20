Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРСРБК 06:45
Минфин доразмещает евробонды в долларах с погашением в 2029 и 2035 годах, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. Ориентир доходности десятилетних бумаг изначально составлял около 4%, 16-летних — около 4,45%. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.
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Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс 05:07
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор
По данным следствия, 7 ноября Игорь Щука попытался поджечь монумент возле Ельцин Центра, но его остановили сотрудники ЧОПа.
Обновлено в 10:14
Авто
Skoda отзывает машины в РФ из-за неполадок с подушками безопасности
Компания Skoda отзывает в России 24 автомобиля из-за проблем с подушками безопасности.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Автоспорт
Макс Ферстаппен: Феттель не блокировал Хэмилтона нарочно
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен встал на сторону Себастьяна Феттеля в спорном инциденте на Гран При Канады и то же время с пониманием отнесся к жалобам Льюиса Хэмилтона на опасные действия немца.
Обновлено в 10:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выделит около £100 млн на летние трансферы
Английский "Манчестер Юнайтед" выделит главному тренеру норвежцу Оле-Гуннару Сульшеру £100 миллионов на летние трансферы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Транспорт
В Петербурге появилась первая «вафельница»
Обновлено в 01:34
Экономика
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Политика
Прибалтика и Польша отключатся от российских электросетей к 2025 году
Латвия, Литва, Эстония и Польша приняли решение отключиться от постсоветской системы энергоснабжения к 2025 году.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Политика
Российскую делегацию со скандалом выгнали из Грузии
Скандал вызвало проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии.
Обновлено в 13:54
Политика
Путин рассказал о наемниках в Сирии
Главу государства спросили, почему Россия не присваивает статус участника боевых действий тем, кто отправляется в Сирию в качестве наемников частных военных компаний, передает ТАСС.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в России
Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в нескольких регионах РФ.
Обновлено в 06:07
Финансы
Ралли в рубле продолжается
Ралли в рубле продолжается на фоне сильного притока средств портфельных инвесторов на рынок ОФЗ, что в целом согласуется с позитивной динамикой рынка акций.
Обновлено 18 июня в 11:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 10:05
Общество
«Народ просто вымирает»: жительница Татарстана написала Путину о реальной жизни
Жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.
Обновлено в 02:53
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
Полузащитник сборной Нидерландов и "Фейенорда" Тонни де Вильена перешел в "Краснодар", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Наука
Приложение для смартфонов определит меланому
Программисты из Новосибирска научили нейросеть определять меланому и пневмонию и создали приложение для телефонов, помогающее самодиагностике.
Обновлено в 00:48
Авто
Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ
Кстати, более "привлекательными" угонщики считают следующие модели - LadaXray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, а также "Лада Калина", Chevrolet Niva и Renault Captur.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Во Флориде полицейские по объявлению нашли владельца потерянного уха
Полицейские во Флориде разместили в Facebook объявление, чтобы найти того, кто потерял ушной протез, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 12:05
Спорт
Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Экономика
Slack дебютировал на Нью-Йоркской бирже с оценкой в $23 млрд
На открытии торгов цена акций Slack составила $38,5 за бумагу, а общая оценка компании превысила $23 млрд.
Обновлено в 13:21
Авто
Кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio показали на видео
Немецкая машиностроительная компания Volkswagen тестирует новую версию компактной модели T-Roc в кузове кабриолет.
Обновлено в 03:36