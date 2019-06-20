Финансы
Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрдТАСС 08:25
Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке. "В данный момент спрос со стороны инвесторов превышает $6 млрд на два доразмещяемых выпуска евробондов", - отметил собеседник ТАСС.
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Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс 05:07
с чего всё началось
Три месяца назад Минфин уже проводил размещение евробондов. Выпуск на $3 млрд с погашением в 2035 году был размещен с доходностью 5,1% годовых. Выпуск объемом €0,75 млрд с погашением в 2026 году был размещен с доходностью 2,375% годовых.Коммерсантъ06:23
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