Экономика
Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение на четверть
Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение на четвертьВедомости10:00
Госкомпания при сборе книги заявок отметила, что более двух десятков инвесторов выставили заявки на покупку облигаций на общую сумму 80 млрд иен ($704 млн по текущему курсу). Таким образом книга заявок была переподписана почти на четверть.
Ведомости10:00
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Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
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Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза
Благодаря рекордному улову. оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти в два раза.
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Китайская экономика продолжает замедляться
Сегодня утром биржевые индексы Азии закрылись со значительным снижением после того, как китайские власти представили статистические данные за ноябрь, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.
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Экономика
Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России
Минприроды ожидает дефицит алмазов в России.
Обновлено в 10:15
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка
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Экономика
Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу
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Экономика
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Экономика
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Экономика
Урожай пшеницы в России в 2018 году составил 70 млн тонн
Урожай пшеницы в России в 2018 году составил 70 млн т, ячменя - 16,6 млн т, кукурузы - более 10 млн т. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.
Обновлено в 06:52
Экономика
«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства
«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.
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Экономика
Сбербанк оценил расходы россиян на поездки по России
По оценкам аналитиков кредитной организации, объем рынка внутреннего туризма по итогам года в целом увеличится на 10,3% (годом ранее было 5%) и составит 900 млрд руб. Ускорение роста более чем в два раза в Сбербанке объясняют проведением в России чемпионата мира по футболу.
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Энергетика
«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию
Россия впервые за последние десять лет импортировала партию сжиженного природного газа (СПГ), ее доставят из Сингапура в Калининград на судне «Маршал Василевский».
Обновлено в 07:14
Экономика
Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы
В Сбербанке создана дирекция по развитию экосистемы SberX, рассказал РБК первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Обновлено в 07:01
Экономика
Медведев одобрил создание ещё одной ТОР в Ивановской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ещё одной территории опережающего экономического развития «Южа» в Ивановской области.
Обновлено в 07:48
Экономика
Хачатур Помбухчан вошёл в совет директоров «Азбуки вкуса»
Помбухчан вошёл в совет как независимый директор в начале ноября.
Обновлено в 10:14