Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и СШАREGNUM 03:11

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research.
Читать в источнике
Комментировать115
с чего всё началось
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами станет причиной десятилетней ядерной зимы, сообщает Daily Mail
 со ссылкой на исследование ученых Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере.
Аргументы и Фактывчера в 21:45

Подробнее о событии

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Lenta.ruвчера в 08:49

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

РИА Новостивчера в 18:56

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Известиявчера в 17:43

Стали известны последствия ядерной войны между Россией и США

Planet Todayвчера в 13:39

Ученые назвали последствия возможной ядерной войны между Россией и США

РБКвчера в 20:14

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

URA.Ru11:02

Ученые дали прогноз о последствиях ядерной войны между США и Россией

Газета.Ru09:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн

Зима растянется на десять лет

Вести.UZ10:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Футбол

«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в чемпионате России

Обновлено в 09:25
Происшествия

В Дагестане при падении машины с обрыва погиб подросток

Автомобиль УАЗ упал с обрыва, погиб подросток примерно 11-и лет.
Обновлено в 12:12
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области погиб один человек

Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Политика

Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве

Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 06:08
Музыка

Память Муслима Магомаева почтут в Баку 17 августа

В субботу, 17 августа, в Аллее почетного захоронения в Баку состоится мероприятие, посвященное 77-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.
Обновлено вчера в 06:52
Экономика

Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Кино

Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Приморском районе после массового ДТП загорелась BMW

Авария с пятью автомобилями произошла на Школьной улице в Петербурге. В результате загорелась одна легковушка.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице

Обновлено в 02:15
Футбол

«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Политика

Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции

Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Хоккей

Вратарь минского «Динамо» Энрот представил новый дизайн шлема

Вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот представил новый шлем. В оформлении использован образ зубра, символа белорусского клуба.
Обновлено в 10:49
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»

25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено в 10:46
Наука

Созданы два «плаща-невидимки» для защиты от волн

Вторая группа из университетов Китая пришла к почти такой же идее пассивного гидродинамического «плаща-невидимки».
Обновлено 14 августа в 07:45
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $60 млн

В Херсонской области Генеральная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности задержала членов преступной группировки, которая незаконно завладела недвижимым имуществом на сумму $59,7 млн.
Обновлено в 11:00
Космос

Фантом-манекен для изучения радиации отправится на МКС в 2022 году

Новый фантом-манекен для изучения влияния радиации на организм человека должен быть доставлен на Международную космическую станцию в 2022 году.
Обновлено вчера в 02:16
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Футбол

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде

Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Происшествия

В Керченской крепости нашли 1700 авиабомб времен ВОВ

Крымские сотрудники МЧС нашли в Керченской крепости 1700 осколочных и одну фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:22
Единоборства

Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»

Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.
Обновлено в 11:08
Наука

В России нашли способ создания магнитного компьютера

Обновлено 15 августа в 10:34
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

Обновлено в 12:06
Футбол

Глушаков попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с «Зенитом»

Петербургский "Зенит" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:51
Здоровье

Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

Обновлено в 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное