с чего всё началось

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research.

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

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Шоу-бизнес Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.

Политика Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Музыка Память Муслима Магомаева почтут в Баку 17 августа В субботу, 17 августа, в Аллее почетного захоронения в Баку состоится мероприятие, посвященное 77-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Экономика Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Кино Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.

Происшествия В Приморском районе после массового ДТП загорелась BMW Авария с пятью автомобилями произошла на Школьной улице в Петербурге. В результате загорелась одна легковушка.

Политика Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Шоу-бизнес Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.

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Происшествия На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $60 млн В Херсонской области Генеральная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности задержала членов преступной группировки, которая незаконно завладела недвижимым имуществом на сумму $59,7 млн.

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Происшествия В Керченской крепости нашли 1700 авиабомб времен ВОВ Крымские сотрудники МЧС нашли в Керченской крепости 1700 осколочных и одну фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.