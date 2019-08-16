с чего всё началось

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research.

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Происшествия На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области вечером в субботу, 17 августа, возник пожар.

Армия и оружие Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Здоровье В архангельской поликлинике № 6 идёт ремонт Обновление в помещениях шестой горбольницы ждали давно. Зданию уже полвека и ремонта эти стены не видели много лет.

Шоу-бизнес Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей Певица Наталья Ветлицкая в субботу, 17 августа, празднует свой юбилей. Звезде 90-х исполняется 55 лет.

Армия и оружие Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.

Происшествия От архангельских врачей скрыли угрозу радиоактивного заражения Как пишет The Moscow Times со ссылкой на хирурга больницы, куда были доставлены пострадавшие от взрыва реактивной ракеты на северодвинском полигоне, медикам, контактировавшим с пациентами, не сообщили об угрозе радиационного заражения.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

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