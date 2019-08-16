Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и СШАREGNUM 03:11
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research.
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с чего всё началось
Согласно результатам исследования, ядерная война также способна привести к значительным колебаниям температуры воды в Тихом океане, что повлечет за собой сильные муссоны.РБКвчера в 20:14
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10 лет под облаками из сажи. Как будет выглядеть Земля после ядерной войны между США и РФ
Телеканал 360°вчера в 20:16
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На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области вечером в субботу, 17 августа, возник пожар.
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Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
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В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Обновление в помещениях шестой горбольницы ждали давно. Зданию уже полвека и ремонта эти стены не видели много лет.
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Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей
Певица Наталья Ветлицкая в субботу, 17 августа, празднует свой юбилей. Звезде 90-х исполняется 55 лет.
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Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
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Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
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От архангельских врачей скрыли угрозу радиоактивного заражения
Как пишет The Moscow Times со ссылкой на хирурга больницы, куда были доставлены пострадавшие от взрыва реактивной ракеты на северодвинском полигоне, медикам, контактировавшим с пациентами, не сообщили об угрозе радиационного заражения.
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Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
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В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
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Болельщики «Зенита» почтили память погибшего фаната «Спартака»
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Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17.
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Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
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