Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и СШАREGNUM 03:11

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research.
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с чего всё началось
Согласно результатам
 исследования, ядерная война также способна привести к значительным колебаниям температуры воды в Тихом океане, что повлечет за собой сильные муссоны.
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Телеканал 360°вчера в 20:16

Ученые дали прогноз о последствиях ядерной войны между США и Россией

Газета.Ru09:43
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн

Зима растянется на десять лет

Вести.UZ10:18
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