Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и СШАREGNUM 03:11
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research.
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с чего всё началось
Согласно результатам исследования, ядерная война также способна привести к значительным колебаниям температуры воды в Тихом океане, что повлечет за собой сильные муссоны.РБКвчера в 20:14
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10 лет под облаками из сажи. Как будет выглядеть Земля после ядерной войны между США и РФ
Телеканал 360°вчера в 20:16
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Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Обновлено в 04:56
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов
Пятый президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов (532 миллиарда рублей).
Обновлено в 07:13
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Футбол
Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание
На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Космос
Комиссия одобрила вывоз ракеты с «Фёдором» на стартовый стол
Госкомиссия на Байконуре приняла решение о лётных испытаниях корабля «Союз МС» с ракетой «Союз-2.1а».
Обновлено в 10:19
Политика
В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России
Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Муж бывшей подопечной Виктора Дробыша отбирает у нее машину за 20 миллионов рублей
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Санкт-Петербурге на одиночных пикетах задержаны десять человек
Среди задержанных были активисты, а также несколько провокаторов. Кроме того, у Гостиного двора полиция задержала нетрезвых людей.
Обновлено в 09:43
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб человек
По предварительным данным, в ДТП попали пять автомобилей. В результате восемь человек пострадали, один погиб.
Обновлено в 09:41
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Специалисты назвали 5 легендарных внедорожников с доступной ценой.
Обновлено в 08:25
Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Защитник Эмануэль Маммана, правами на которого владеет "Зенит", не перейдет в "Сассуоло", утверждает Tyc Sports.
Обновлено в 02:38
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Названы причины пожара в одесском отеле
Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.
Обновлено в 06:57
Хоккей
Хоккеист Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву
Российский хоккеист Иван Барбашёв привёз в Москву Кубок Стэнли, который завоевал в прошлом сезоне вместе с «Сент-Луисом».
Обновлено в 05:13
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено в 06:15
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Наука
«Рюкзачки» с GPS рассказали о перемещениях желтокрылых ложных вампиров
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
Молодёжки «Рубина» и «Арсенала» сыграли без голов
Обновлено в 10:58
Здоровье
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Обновлено в 10:05
Транспорт
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35