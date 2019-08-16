Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и СШАREGNUM 03:11
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research.
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с чего всё началось
Согласно результатам исследования, ядерная война также способна привести к значительным колебаниям температуры воды в Тихом океане, что повлечет за собой сильные муссоны.РБКвчера в 20:14
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10 лет под облаками из сажи. Как будет выглядеть Земля после ядерной войны между США и РФ
Телеканал 360°вчера в 20:16
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
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Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
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Девять станций московского метрополитена на южном участке сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
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Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
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Американская полиция спасла более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в заточении в доме городе Ромьюлус, штате Мичиган.
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Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
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На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Как уточнил создатель фильма, московский режиссер Антон Сазонов, картина была представлена в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).
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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку голкипера Адриана Кастильо, после которой команда пропустила гол в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (2:1). Вратарь «Ливерпуля» неудачно выбил мяч с линии вратарской зоны, попав в форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингза, который переправил мяч в ворота.
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Саперный УАЗ-469 с двумя рулями вспомнили в Сети
Ульяновский автомобильный завод вспомнил о своем уникальном саперном транспортном средстве УАЗ-469 с двумя рулями.
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10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
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Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.
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Стоит отметить, что керамический корпус в Apple Watch можно было встретить во втором и третьем поколении, а вот титан «яблочная» компания будет использовать впервые.
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Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
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