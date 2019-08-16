с чего всё началось

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.

Транспорт Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю Девять станций московского метрополитена на южном участке сокольнической линии будут закрыты с 18 по 24 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

Происшествия Полиция спасла более 300 ежей из заточения в США Американская полиция спасла более 300 ежей и других животных, которых незаконно содержали в заточении в доме городе Ромьюлус, штате Мичиган.

Экономика Минимальный размер оплаты труда повысят В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.

Общество Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Политика Зачем США выдали ордер на задержание иранского танкера Grace 1 Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был отпущен властями Гибралтара.

Авто Могут ли выписать штраф за багажник на крыше? Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.

Шоу-бизнес «Первым был петух»: Лиза Галкина ответила на вопрос о яйце и курице На сей раз философски настроенная девочка порассуждала о том, что появилось раньше – яйцо или курица. Видео выложил в Instagram ее папа.

Армия и оружие Американский беспилотник заметили возле Крыма Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Происшествия Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.

Кино Московский режиссер получил приз кинофестиваля в Локарно Как уточнил создатель фильма, московский режиссер Антон Сазонов, картина была представлена в программе Pardi di domani («Леопарды завтрашнего дня»).

Футбол Юрген Клопп: «Адриан подумал, что должен повторить ошибку Алиссона» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку голкипера Адриана Кастильо, после которой команда пропустила гол в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (2:1). Вратарь «Ливерпуля» неудачно выбил мяч с линии вратарской зоны, попав в форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингза, который переправил мяч в ворота.

Авто Саперный УАЗ-469 с двумя рулями вспомнили в Сети Ульяновский автомобильный завод вспомнил о своем уникальном саперном транспортном средстве УАЗ-469 с двумя рулями.

Происшествия 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Футбол Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.