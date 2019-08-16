Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и СШАREGNUM 03:11
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research.
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с чего всё началось
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами станет причиной десятилетней ядерной зимы, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере.Аргументы и Фактывчера в 21:45
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