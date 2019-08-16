с чего всё началось

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research.

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

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