Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и СШАREGNUM 03:11

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо и Национального центра атмосферных исследований США в Journal of Geophysical Research.
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с чего всё началось
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами станет причиной десятилетней ядерной зимы, сообщает Daily Mail
 со ссылкой на исследование ученых Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере.
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