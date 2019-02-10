Спорт

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Канаде официально отмененыРИА Новости 16:18

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте сообщил, что мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе не будут проведены, и что этап завершен.
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Спринтерские гонки седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе не состоятся из-за плохой погоды, сообщает
 пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
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Приложение для беспилотных такси с общительным виртуальным водителем создадут в РФ

Обновлено в 21:53
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