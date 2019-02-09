Спорт

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отмененыТАСС 12:38

Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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Как сообщается на странице союза в Twitter
, мужской спринт состоится 10 февраля (22:20 мск), женский старт запланирован на последний день соревнований — 11 февраля (00:45 мск).
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