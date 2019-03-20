Экономика

Способов госзакупок может стать меньшеВедомости вчера в 16:38

Как именно, чиновники обсуждают в правительстве и рабочей группе в Госдуме во главе с ее первым вице-спикером Александром Жуковым.
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Способов госзакупок может стать меньше

Ведомостивчера в 16:38

Способов госзакупок может стать меньше

Финмаркет01:59
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Политика

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Обновлено в 03:02
Происшествия

В отношении судьи Анапского районного суда возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева.
Обновлено в 01:35
Спорт

Загитова завершила сдачу допинг-теста на ЧМ в 3 часа ночи

Как стало известно "СЭ", победительница короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завершила процедуру сдачи допинг-теста и покинула каток только в 3 часа ночи.
Обновлено в 00:25
Общество

Названы самые трудолюбивые и ленивые регионы России

Эксперты Федеральной службы государственной статистики РФ проанализировали информацию о продолжительности рабочей недели и определили самые ленивые и трудолюбивые регионы России.
Обновлено в 02:17
Футбол

«Боруссия» Д интересуется Хадсоном-Одои

Вслед за «Баварией» 18-летним англичанином заинтересовалась дортмундская «Боруссия».
Обновлено в 00:11
Культура

Песков поужинал с Джоном Траволтой

Обновлено в 02:50
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 03:25
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Авто

Кроссовер Skoda Karoq начнут производить в России

Компания Skoda расширяет линейку своих моделей, которые производятся в России. Теперь к ним присоединится компактный кроссовер Skoda Karoq.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Футбол

Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Пилота французского истребителя катапультировало при взлете

Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края

«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы

Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Обновлено вчера в 10:01
Футбол

Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную

По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Опубликовано видео учений Су-35С в небе над Сирией

Обновлено в 02:33
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Экономика

Компромат на курганских главврачей передают силовикам

Ревизионная комиссия выявила серьезные финансовые нарушения практически во всех центральных районных больницах (ЦРБ) Курганской области.
Обновлено в 02:01
Космос

NASA потратит на запуск станции к луне Нептуна $500 млн

Чтобы отправить автоматическую станцию к луне, NASA предстоит выделить 500 миллионов долларов.
Обновлено в 03:37
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья

По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов

Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Технологии

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Политика

Президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан

Обновлено вчера в 05:19
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