Экономика
Способов госзакупок может стать меньшеВедомости вчера в 16:38
Как именно, чиновники обсуждают в правительстве и рабочей группе в Госдуме во главе с ее первым вице-спикером Александром Жуковым.
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Происшествия
В отношении судьи Анапского районного суда возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева.
Обновлено в 01:35
Спорт
Загитова завершила сдачу допинг-теста на ЧМ в 3 часа ночи
Как стало известно "СЭ", победительница короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завершила процедуру сдачи допинг-теста и покинула каток только в 3 часа ночи.
Обновлено в 00:25
Общество
Названы самые трудолюбивые и ленивые регионы России
Эксперты Федеральной службы государственной статистики РФ проанализировали информацию о продолжительности рабочей недели и определили самые ленивые и трудолюбивые регионы России.
Обновлено в 02:17
Футбол
«Боруссия» Д интересуется Хадсоном-Одои
Вслед за «Баварией» 18-летним англичанином заинтересовалась дортмундская «Боруссия».
Обновлено в 00:11
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский признан второй звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:25
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Авто
Кроссовер Skoda Karoq начнут производить в России
Компания Skoda расширяет линейку своих моделей, которые производятся в России. Теперь к ним присоединится компактный кроссовер Skoda Karoq.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Футбол
Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»
О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Пилота французского истребителя катапультировало при взлете
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы
Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Опубликовано видео учений Су-35С в небе над Сирией
Обновлено в 02:33
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Экономика
Компромат на курганских главврачей передают силовикам
Ревизионная комиссия выявила серьезные финансовые нарушения практически во всех центральных районных больницах (ЦРБ) Курганской области.
Обновлено в 02:01
Космос
NASA потратит на запуск станции к луне Нептуна $500 млн
Чтобы отправить автоматическую станцию к луне, NASA предстоит выделить 500 миллионов долларов.
Обновлено в 03:37
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья
По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Технологии
«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества
Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Политика
Президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан
Обновлено вчера в 05:19