Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в РоссииИзвестия 19:03
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство. Ассоциация также считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.
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5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.Известия17:01
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