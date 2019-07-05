Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в РоссииИзвестия вчера в 19:03

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство. Ассоциация также считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.
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с чего всё началось

Золотая половина: НАПФ нашла способ поднять пенсию до 56% от заработка

5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.
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В Ассоциации пенсионных фондов предложили альтернативу ИПК

Реальное времявчера в 19:31

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ФедералПрессвчера в 20:12

Назван способ увеличить пенсию до 56% от зарплаты в России

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В России нашли способ поднять пенсию на 56%

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Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

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«ИПК превратится в НПО»: Найден способ увеличить пенсии до 56% от заработка

РЕН ТВвчера в 17:18
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
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Происшествия

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В Шелеховском районе эвакуируют 6 детских оздоровительных лагерей, а также местные власти предлагают жителям домов на берегу реки разместиться в ПВР.
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Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

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