Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в РоссииИзвестия вчера в 19:03

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство. Ассоциация также считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.
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с чего всё началось

Золотая половина: НАПФ нашла способ поднять пенсию до 56% от заработка

5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о возможности поднять пенсию до 56% заработка

РБК02:40

«ИПК превратится в НПО»: найден способ увеличить пенсии до 56% от заработка

РЕН ТВвчера в 17:18

В России нашли способ поднять пенсию на 56%

URA.Ruвчера в 21:41

В России нашли способ увеличить пенсию

Lenta.ru00:37

Возможность увеличить пенсию нашли в России

News.ruвчера в 19:48

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Известиявчера в 19:03

Новый способ увеличить пенсию нашли в РФ

Газета.Ru01:11
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Происшествия

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
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Общество

Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов

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Политика

Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей

Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
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Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

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Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи

Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Общество

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

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Обновлено в 02:54
Здоровье

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Обновлено вчера в 21:21
Авто

Появились изображения модели Mitsubishi Lancer

В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что японский автопроизводитель намерен возродить выпуск модели Mitsubishi Lancer Evolution.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился

Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Полиция ищет оружие у екатеринбуржцев перед приездом Путина

В Екатеринбурге полиция начала обход квартир в преддверие приезда президента страны Владимира Путина, который может прибыть в город на саммит GMIS и "Иннопром".
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Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

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Обновлено вчера в 04:58
Путешествия

Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам

«Лента.ру» оставила за скобками политику и пообщалась с простыми грузинами, чтобы понять, как они отнеслись к россиянам и стоит ли брать с них компенсацию за оккупацию.
Обновлено вчера в 17:02
Космос

Астроном-любитель снял самый секретный американский шаттл

Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг смог сфотографировать в космосе орбитальный испытательный корабль США - X-37B.
Обновлено в 03:27
Авто

Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в России в сентябре

Продажи обновленного Skoda Superb, дебют которого состоялся на чемпионате мира по хоккею в мае, начнутся в России до конца сентября.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

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Обновлено вчера в 23:30
Политика

На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР

На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
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Авто

В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»

Обновлено в 03:13
Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Здоровье

Роспотребнадзор проверил воду и песок на волгоградских пляжах

Из водоемов Волгоградской области, используемых для отдыха, сотрудники санитарного ведомства взяли 52 пробы воды на микробиологические, 33 пробы на санитарно-химические, 39 проб на паразитологические, 13 проб на радиологические, 16 проб на вирусологические показатели.
Обновлено в 02:25
Общество

Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле

В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Политика

Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Ибрагимович отличился дублем и принес «Гэлакси» победу

В очередном матче регулярного чемпионата против "Торонто" шведский форвард отличился два раза - на 76-й и 89-й минутах.
Обновлено в 01:40
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство

Обновлено в 03:42
Футбол

Буффон рассказал, что считает подарком на завершение карьеры

Буффон выступал за "Ювентус" на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. В составе "бьянконери" он девять раз становился чемпионом Италии.
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В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
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