Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в РоссииИзвестия вчера в 19:03
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство. Ассоциация также считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.
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с чего всё началось
5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.Известиявчера в 17:01
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Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
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В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1.
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Происшествия
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Происшествия
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Политика
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Спорт
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Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
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Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей
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США и Китай продолжат торговые переговоры на следующей неделе в Пекине
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В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
Обновлено в 02:25
Происшествия
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Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
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Обновлено вчера в 18:55
Общество
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В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
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Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
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Спорт
Бубку и Попова обвинили в коррупции
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Обновлено вчера в 18:29
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Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
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Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
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Трехметровый сетчатый питон, который несколько дней ползал по территории британского Кембриджа и пугал студентов, наконец найден после многочисленных попыток его отыскать, сообщает Cambridgeshire Lіvе.
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