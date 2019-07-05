Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в РоссииИзвестия вчера в 19:03
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство. Ассоциация также считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.
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с чего всё началось
5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит»
Бразильский левый защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход из немецкого «Гамбурга» в петербургский клуб «Зенит».
Обновлено вчера в 20:01
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Путин и Папа Римский Франциск встретились в Ватикане
В Ватикане началась встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского Франциска.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии
В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Кудрин: Россия отстает от Запада в духовных ценностях
В семейных традициях и духовных ценностях Россия отстает от США и европейских стран, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин во время заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали выезд машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала в Москве.
Обновлено 02 июля в 00:47
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено вчера в 18:42
Авто
Снижение продаж легковых автомобилей в РФ в июне замедлилось до 3,3%
В 1-м полугодии продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 2,4% - до 828,750 тыс. против 849,221 тыс. за шесть месяцев 2018 года.
Обновлено вчера в 06:57
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено 03 июля в 21:59
Общество
Умерла правозащитница Мальва Ланда
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Глава Роснефти строит дом в Барвихе
Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Авто
Электромобили и самокаты получат звуковое сопровождение с 2020 года
Звуковое сопровождение электромобилей, электросамокатов и велосипедов будет доступно в России с 2020 года, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Обновлено вчера в 22:40
Космос
SpaceX потеряла еще три спутника в космосе
30 июня компания Илона Маска SpaceX сообщила, что потеряла не менее трех из 65 запущенных в конце мая спутников для обеспечения планеты интернетом Starlink.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие
Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе
Обновлено вчера в 06:00
Космос
Уфологи: Пришельцы добрались до земных объектов
По мнению уфологов, представители внеземных цивилизаций решили забрать с нашей планеты принадлежащие им объекты.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
Благовещенск получит статус «Свободного порта» через три месяца
Как заявляют в правительстве Приамурья, статус «Свободного порта» позволит ввести на территории Благовещенска упрощенный визовый режим «электронной визы», что коренным образом может сказаться на туристическом обороте города с учётом ввода в эксплуатацию моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
Обновлено в 00:34
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено 03 июля в 07:34