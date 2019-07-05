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с чего всё началось

Да, такая форма поддержки пенсионеров действует в большинстве европейских стран. По логике, она должна действовать и у нас. Но все не так просто.

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