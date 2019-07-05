Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в РоссииГазета.Ru 05:38

Эксперты отмечают, что идея жизнеспособна, но поможет далеко не всем. Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
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Светлана Бессараб
Да, такая форма поддержки пенсионеров действует в большинстве европейских стран. По логике, она должна действовать и у нас. Но все не так просто.
— Светлана Бессараб, российский политикФедералПресс 07:31
с чего всё началось

Золотая половина: НАПФ нашла способ поднять пенсию до 56% от заработка

5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.
Известиявчера в 17:01

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НПФ усомнились в эффективности новой накопительной пенсионной системы

РБК08:33

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Газета.Ru05:38

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Известиявчера в 19:03

В России нашли способ увеличить пенсию

Lenta.ru00:37

Возможность увеличить пенсию нашли в России

News.ruвчера в 19:48

В России нашли способ поднять пенсию на 56%

URA.Ruвчера в 21:41

«ИПК превратится в НПО»: найден способ увеличить пенсии до 56% от заработка

РЕН ТВвчера в 17:18
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Министерство здравоохранения Мурманской области собирается до конца года привлечь в Мурманскую область мерами соцподдержки 70 врачей для заполнения вакансий в медицинских учреждениях региона.
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Происшествия

В ограду здания посольства России в Иране врезался грузовик

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Общество

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Транспорт

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Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Политика

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Происшествия

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Космос

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Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

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Обновлено в 09:20
Политика

Зеленский снова отправился в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
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В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
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Политика

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Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
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Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на МКАД

Как сообщили Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС России, в аварии пострадали четыре человека.
Обновлено в 06:32
Экономика

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Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

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Хоккей

Стал известен тренерский штаб «Витязя»

Руководство «Витязя» объявило тренерский штаб клуба, который будет готовить команду к сезону-2019/20.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
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Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей

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Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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