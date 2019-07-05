Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в РоссииИзвестия вчера в 19:03

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство. Ассоциация также считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО.
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Светлана Бессараб
Да, такая форма поддержки пенсионеров действует в большинстве европейских стран. По логике, она должна действовать и у нас. Но все не так просто.
— Светлана Бессараб, российский политикФедералПресс 07:31
с чего всё началось

Золотая половина: НАПФ нашла способ поднять пенсию до 56% от заработка

5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.
Известиявчера в 17:01

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НПФ усомнились в эффективности новой накопительной пенсионной системы

РБК08:33

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Газета.Ru05:38

В России нашли способ поднять пенсию на 56%

URA.Ruвчера в 21:41

В России нашли способ увеличить пенсию

Lenta.ru00:37

Возможность увеличить пенсию нашли в России

News.ruвчера в 19:48

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Известиявчера в 19:03

«ИПК превратится в НПО»: найден способ увеличить пенсии до 56% от заработка

РЕН ТВвчера в 17:18
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
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Происшествия

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Происшествия

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Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
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В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Транспорт

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Авто

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Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.
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Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
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Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь отравился в Донбасс.
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Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
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«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
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ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

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