Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в РоссииГазета.Ru 05:38

Россиян вновь пытаются заставить самим копить себе на будущую пенсию. Чтобы увеличить размер пенсионного обеспечения, предлагается ввести добровольно-принудительную программу софинансирования отчислений.
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Светлана Бессараб
Да, такая форма поддержки пенсионеров действует в большинстве европейских стран. По логике, она должна действовать и у нас. Но все не так просто.
— Светлана Бессараб, российский политикФедералПресс 07:31
с чего всё началось

Золотая половина: НАПФ нашла способ поднять пенсию до 56% от заработка

5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.
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News.ruвчера в 19:48

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Известиявчера в 19:03

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Газета.Ru05:38
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На Украине арестован похищенный из ДНР «свидетель» крушения MH17

На Украине суд арестовал экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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