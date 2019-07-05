5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.

с чего всё началось

Да, такая форма поддержки пенсионеров действует в большинстве европейских стран. По логике, она должна действовать и у нас. Но все не так просто.

Россиян вновь пытаются заставить самим копить себе на будущую пенсию. Чтобы увеличить размер пенсионного обеспечения, предлагается ввести добровольно-принудительную программу софинансирования отчислений.

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Происшествия По закону о наказании лидеров ОПГ возбудили второе уголовное дело Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по кличке Бончо, которого обвиняют в занятии руководящих должностей в преступной иерархии, оно стало вторым в России после ужесточения статьи 210.1 Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Единоборства Взвешивание UFC 239: Дж. Джонс и Сантос показали почти одинаковый вес В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания, показав по её итогам почти одинаковый вес.

Происшествия В Черном море перевернулся катамаран Прогулочный катамаран перевернулся в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, 18 человек доставлены на берег, судьба двоих остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авто Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.

Политика В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Кино Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».

Происшествия Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Происшествия Из-за завалов багажа уволили ряд начальников Шереметьево Ряд руководителей обслуживающей организации "Шереметьево Хэндлинг" уволили в связи с задержкой выдачи багажа в аэропорту, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Авто В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей» «Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Происшествия В детском лагере Ленобласти зафиксировали вспышку сальмонеллеза О массовом «отравлении» в Детском оздоровительном лагере «Восход» заговорили обеспокоенные родители.

Наука Резидентные Т-клетки памяти мигрировали из кожи в кровь и обратно Международная группа исследователей показала, что резидентные Т-клетки памяти могут мигрировать из кожи в кровь.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Общество AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.

Политика В России повысят оклады военнослужащим и полицейским С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.

Экономика ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.

Общество Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.

Авто В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace Японский автопроизводитель Toyota начинает продажи на российском рынке микроавтобуса Hiace нового поколения.

Политика В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).