Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в РоссииГазета.Ru 05:38
Россиян вновь пытаются заставить самим копить себе на будущую пенсию. Чтобы увеличить размер пенсионного обеспечения, предлагается ввести добровольно-принудительную программу софинансирования отчислений.
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с чего всё началось
5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.Известиявчера в 17:01
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Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции
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ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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Телефоны в школах хотят запретить
В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
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В Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе, заявил 5 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Алеся Кафельникова отгородилась от всех, кто связан с наркотиками
В себя пришла и восстановила свое душевное равновесие Алеся Кафельникова только на Бали.
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Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
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Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
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Политолог из Башкирии оплатит адвокатов для Луизы Хайруллиной
Политолог Азамат Галин подтвердил, что наймет адвокатов для Луизы Хайруллиной.
Обновлено в 04:52
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Обновлено в 06:23
Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
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Политика
«Нафтогаз» потребует компенсацию при прекращении транзита с 2020 года
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.
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Сервис электронной почты Mail.ru представил масштабное обновление мобильного приложения, которое коснулось интерфейса программы, ключевых функций и безопасности.
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В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
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Экономика
Суд отменил взыскание c ЗАО «Башня Федерация» $16 миллионов
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск зарегистрированного в Панаме фонда Ifre Stiftung Foundation, который требовал взыскать более 20 миллионов долларов с ЗАО "Башня Федерация" (бывшее ЗАО "Миракс-Сити"), владеющего одноименным комплексом небоскребов в "Москва-Сити".
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Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
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Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer
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В Петербурге пара выпала из окна девятого этажа во время секса
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