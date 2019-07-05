Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в РоссииГазета.Ru 05:38
Россиян вновь пытаются заставить самим копить себе на будущую пенсию. Чтобы увеличить размер пенсионного обеспечения, предлагается ввести добровольно-принудительную программу софинансирования отчислений.
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Да, такая форма поддержки пенсионеров действует в большинстве европейских стран. По логике, она должна действовать и у нас. Но все не так просто.
— Светлана Бессараб, российский политикФедералПресс 07:31
с чего всё началось
5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек.Известиявчера в 17:01
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