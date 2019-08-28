Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руSports.ru: Z+ не покажет «Спартак» – «Зенит», как планировалось ранее

Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» не покажут на канале Z+, принадлежащему питерскому клубу. По информации Sports.ru, «Зенит» не смог договориться с «Матч ТВ» об условиях показа встречи, которая состоится 1 сентября в 20:00 мск.
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«Матч ТВ» покажет в прямом эфире матч «Спартак» - «Зенит»

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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