Футбол
Бомбардир.руSports.ru: Z+ не покажет «Спартак» – «Зенит», как планировалось ранее
Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» не покажут на канале Z+, принадлежащему питерскому клубу. По информации Sports.ru, «Зенит» не смог договориться с «Матч ТВ» об условиях показа встречи, которая состоится 1 сентября в 20:00 мск.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Финансы
Банк «Левобережный» запустил кредитную акцию «Честная ставка» для бизнеса
Новый продукт банка «Левобережный» «Честная ставка» для малого и среднего бизнеса позволит заемщикам оформить кредит на инвестиции, пополнение оборотных средств или рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке по ставке 10% годовых.
Банки.ру 06:23
Политика
Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи
Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство.
Вести.Ru 05:09
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Футбол
Усэйн Болт презентовал новую форму «Марселя»
Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт принял участие в презентации новой формы «Марселя».
Спорт-Экспресс вчера в 23:44
Политика
Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму
Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Авто
Производитель гиперкаров Pagani подумывает о выпуске внедорожника
Горацио Пагани глава и основатель именитой итальянской автомобильной компании Pagani, специализирующейся на разработке гиперкаров, всерьез подумывает о производстве внедорожников.
Car.ru 05:54
Футбол
Сергей Перхун. Вратарь ЦСКА умер 18 лет назад
18 августа 2001 года в матче чемпионата России в Махачкале вратарь ЦСКА Сергей Перхун во время выхода за пределы штрафной столкнулся с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым.
Спорт-Экспресс 01:30
Здоровье
Власти Москвы создали комиссию для проверки действий врачей после смерти 27-летней девушки
Департамент здравоохранения Москвы создал комиссию, которая оценит действия врачей больницы, где от неустановленного заболевания скончалась 27-летняя девушка.
ТАСС 05:49
Финансы
Азиатские фондовые рынки торгуются без единой динамики
Негативным фактором для азиатского рынка акций стал тот факт, что накануне доходность 30-летних государственных облигаций США опускалась ниже доходности трехмесячных бумаг.
Финмаркет 02:45
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции
В Кремле не считают, что случай с принуждением к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе свидетельствует о «тотальной безнаказанности» полицейских.
РБК 06:48
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
Принципиально новый вертолет, объединяющий в себе прежние наработки, создают российские инженеры.
REGNUM 00:44
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Гаджеты
Собственную «умную» колонку разрабатывает Сбербанк
Новое устройство планируется представить в будущем году Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки.
МНИАП.рф 06:58
Наука
Патент недели: российские ученые борются с опухолями
Патент: 2696096 Авторы: Ростислав Петров, Станислав Петров, Эмиль Ямансаров, Светлана Маклакова, Ирина Салтыкова, Елена Белоглазкина, Александр Мажуга Патентообладатель: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма.
Популярная механика вчера в 08:19
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM вчера в 06:47
Здоровье
Почти 13% онкобольных покупали лекарства без регистрации в России
Почти половина больных вынуждены покупать лекарства за свой счет во время лечения в диспансере, а 13% пациентов с онкологическими заболеваниями покупали не зарегистрированные в РФ препараты.
Дума ТВ 03:10
Кино
Названы любимые жанры кино у россиян
Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° вчера в 07:48
Происшествия
Три человека погибли в сгоревшем после ДТП автомобиле в Саратове
В Саратове проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли три человека.
Известия 06:19