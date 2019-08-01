Футбол

Спортивный директор «Зенита» проводил Малкома лично в аэропортГазета.Ru 11:42

Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта лично проводил игрока каталонской "Барселоны" Малкома в аэропорту, сообщает Sports.ru. Футболист летит в Россию для подписания контракта с сине-бело-голубыми.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Малком встретился с Рибалтой перед вылетом в Россию

Sport24.ru11:23

Трогательное прощание Хавьера Рибалта и Малкома в аэропорту Барселоны попало на видео

Петербургский дневник12:58

Малком пропускает тренировки из-за переговоров с «Зенитом»

Sport.ru05:28

Спортивный директор «Зенита» встретился с Малкомом

Чемпионат10:34

Рибалта и Малком вылетают в Россию. Видео

Спорт-Экспресс10:34

Малком улетел в Петербург для оформления перехода в «Зенит»

Sports.ru08:40

СМИ опубликовали видео встречи Малкома со спортивным директором «Зенита»

Матч ТВ12:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:55, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора

Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Военная авиация приступила к тушению пожаров в Сибири

Военная авиация задействована в тушении пожаров — первые два самолета Ил-76 вылетели в Сибирь, на борту каждого из них 42 тонн воды.
Обновлено в 08:44
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика

Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Общество

Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку

Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам

Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
Обновлено в 06:20
Игры

Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений

Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Технологии

Мошенники стали красть деньги с помощью платной рекламы в YouTube

Специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе хищения денег через платную рекламу в YouTube, который придумали мошенники.
Обновлено в 12:50
Общество

Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Задержан новый подозреваемый в убийстве оппозиционной ЛГБТ-активистки

Обновлено в 06:27
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов

В среду спасателям поступила информация, что десять туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропали на Белом море в Карелии, с 24 июля они не выходили на связь.
Обновлено в 13:40
Политика

Карен Шахназаров: Несанкционированные митинги расшатывают общество

Несанкционированные митинги ведут к расшатыванию общества, они могут довести до распада страны.
Обновлено в 11:30
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Экономика

Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился

Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт.
Обновлено в 10:11
Политика

Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ

Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
Обновлено в 12:48
Авто

Представлена базовая версия электрического кроссовера Audi e-tron

Компания Audi, в прошлом году представившая свой первый серийный электрический кроссовер e-tron, показала его начальную версию.
Обновлено в 12:44
Финансы

Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов

Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников

Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25
Авто

В Китае показан кроссовер с девятью дверями

Стартап Human Horizons, созданным бывшим руководителем спецпроектов Jaguar Land Rover, показал новый концепт-кар.
Обновлено в 01:38
Авто

В России выросли продажи электромобилей с пробегом

В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:00
Политика

МИД Венесуэлы обвинил США в навязчивом преследовании

"Венесуэла отвергает навязчивое преследование со стороны США демократических институтов Венесуэлы, которое дополняет кампанию по дискредитации достоинства властей, и подтверждает свою полную поддержку партнеру и вице-президенту по экономике Тареку эль-Айссами", - написал министр в Twitter.
Обновлено в 13:08
Происшествия

При пожаре в частном доме в Парголово погибли трое

Частный дом сгорел 1 августа в поселке Михайловка в Выборгском районе Петербурга. Тушили здание на Каменном проспекте, дом 15, 12 пожарных.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о начале расследования по авиаударам в Идлибе.
Обновлено в 11:55
Общество

Третью группу косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска

Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 09:37
Баскетбол

Тимофей Мозгов пропустит Кубок мира по баскетболу

Обновлено в 12:51
Общество

В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов

В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.
Обновлено в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное