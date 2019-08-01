Футбол
Спортивный директор «Зенита» проводил Малкома лично в аэропортГазета.Ru 11:42
Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта лично проводил игрока каталонской "Барселоны" Малкома в аэропорту, сообщает Sports.ru. Футболист летит в Россию для подписания контракта с сине-бело-голубыми.
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Трогательное прощание Хавьера Рибалта и Малкома в аэропорту Барселоны попало на видео
Петербургский дневник12:58
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:55, Ашберн
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