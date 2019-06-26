Футбол
Спортивный директор «Удинезе»: Бекао присоединится к клубу в июлеНева Спорт 16:52
Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино рассказал, что бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао присоседится к команде в июле. По словам Марино, которые приводит Corriere dello Sport, «Удинезе» совершил полтора трансфера, так как Яяло уже прибыл, а Бекао должен присоединиться к команде в июле.
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