Футбол
Спортивный директор «Сочи» допускает трансфер ГлушаковаProstoProSport 08:39
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов высказался о возможном трансфере полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Происшествия
WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав делегации России
«Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме и без изъятий, что соответствует духу и букве устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 17 мая с.г. С.В.Лавров также высоко оценил вклад ответственных членов КМСЕ в разработку и принятие указанного решения», — говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
США дали Турции время, чтобы отказаться от С-400
Турция купит С-400 вопреки угрозам США По словам исполняющего обязанности главы Пентагона, у Анкары, чтобы изменить свой взгляд на вопрос о закупке С-400, есть время до конца июля этого года.
Обновлено 08 июня в 07:40
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Культура
«Спасителя мира» да Винчи нашли на яхте саудовского принца
В понедельник информагентство Artnet сообщило, что 500-летнее полотно находится на яхте саудовского принца Серена стоимостью 500 миллионов евро.
Обновлено в 16:45
Политика
Посол России и замгоссекретаря США проведут встречу
Российский посол в США Анатолий Антонов и заместитель государственного секретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведут встречу 11 июня.
Обновлено в 21:28
Политика
Ипотека для сахалинских семей станет доступнее
Семьи, воспользовавшиеся правом на погашение ипотеки в размере 500 тыс. рублей при рождении первого ребенка, получают право и на погашение ипотечного кредита за счет регионального бюджета при рождении второго ребенка.
Обновлено в 19:01
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот
Уголовное дело о превышении полномочий должностных лиц министерства Хабаровского края при строительстве жилья для детей-сирот возбуждено в Хабаровске, сообщает краевая прокуратура во вторник.
Обновлено в 22:32
Игры
Ubisoft анонсировала кооперативный шутер Rainbow Six Quarantine
Ubisoft в рамках собственной конференции на E3 2019 представила новый проект Rainbow Six Quarantine.
Обновлено в 17:07
Политика
РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово
Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено в 14:10
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите
Обновлено в 20:28
Армия и оружие
Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии
Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес
Константин Хабенский подарил дочке сказку
Старшей дочке актера, Александре, исполнилось три года. Старшей дочке Константина Хабенского, Александре, исполнилось три года.
Обновлено в 22:00
Наука
Установлен предел физической выносливости человека
Обновлено в 01:09
Общество
Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным
По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Футбол
Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу испанцев, сообщает "Советский спорт". Первые два мяча были забиты с пенальти.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
Обновлено в 21:44
Хоккей
«Авангард» подписал новый контракт с Беком
Обновлено в 10:25
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес
Бари Алибасов остаётся в состоянии медикаментозного сна
Ранее медики приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон, чтобы провести необходимые манипуляции в рамках экстренной терапии.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
Смартфоны на Android могут содержать предустановленный вирус
Как сообщили в своём блоге специалисты компании Google, хакеры устанавливали вирусы в смартфоны ещё до их продажи, практически на заводе, где изготавливались гаджеты.
Обновлено в 01:28
Общество
Аэровокзал Южно-Сахалинска начал дорожать
АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", выступающее заказчиком возведения нового пассажирского терминала в областном центре, объявило тендер на проведение корректировки проектной документации объекта.
Обновлено в 21:50
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскритиковала AgentShow Насти Ивлеевой
Обновлено в 11:48
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
«Кинотавр», с юбилеем! Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Ходченкова и другие звезды на открытии 30-го кинофестиваля
Тридцатую, юбилейную церемонию открытия посетили Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и другие знаменитости.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США
Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) сообщила, что хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома, передает CNN.
Обновлено в 21:59
Шоу-бизнес
Не как Бузова: дочь Ренаты Литвиновой выбирает Balenciaga
Обновлено в 16:53