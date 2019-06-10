Спортивный директор «Сочи» допускает трансфер ГлушаковаProstoProSport 08:39

Общество Опубликована концепция нового КоАП На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Хоккей «Авангард» продлил контракты с двумя хоккеистами Новый контракт канадского форварда рассчитан на два года, а договор с российским игроком продлен до окончания следующего сезона.

Шоу-бизнес Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.

Авто Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа Не исключено, что некоторые изменения с индийского Renault Duster позже перекочуют и в российскую версию, но большинство поклонников марки в России конечно ждут появление второго поколения «Дастера», который на глобальном рынке предлагается с 2017 года.

Происшествия Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Общество Митинг «За свободу Ивана Голунова» собрались провести в Москве 23 июня В мэрию Москвы в понедельник подана заявка на проведение 23 июня митинга в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, помещенного под домашний арест по делу о наркотиках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Либертарианской партии.

Космос Изменение климата может изменить время летних гроз Согласно новому исследованию, при климатическом сценарии, где выбросы парниковых газов продолжают увеличиваться, экстремальные летние грозы в этих районах могут возникать чаще ночью и утром, а не во время обычных дневных периодов.

Политика Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.

Музыка Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.

Политика Экс-руководство Каталонии просило деньги у Китая, сообщили СМИ Бывшее руководство Каталонии, добивавшееся независимости автономного сообщества от Испании, просило у властей КНР ссуду на 11 миллиардов евро для создания "каталонского Центробанка", при этом аргументировало свое желание отделиться от Испании тем, что "она была оккупирована в 1714 году" французскими и испанскими войсками.

Авто Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".

Происшествия Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.

Гаджеты IOS 13 намекает на наличие USB Type-C в iPhone 2019 Экран восстановления системы iPhone, обнаруженный в бета-версии iOS 13, намекнул на скорый отказ Apple от фирменного разъема Lightning в пользу USB Type-C, – сообщает ресурс GSM Arena.

Экономика Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Политика Зеленский решил уволить всех губернаторов Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.

Происшествия Экс-глава республики Коми Гайзер приговорен к 11 годам заключения Mossovetinfo.ru – Экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер признан виновным в участии в преступном сообществе и коррупции и приговорен к 11 годам колонии строго режима и штрафу в 160 миллионов рублей.

Общество Федеральные телеканалы вступились за Голунова Стриженова поддержала его и потребовала объяснений. Скабеева и Попов также вкратце описали ход событий, касающихся ареста Голунова.

Общество В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Футбол На матче сборных России и Кипра завтра ожидается аншлаг Российский футбольный союз реализовал все билеты на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020.

Политика Посол США в Москве собирается стать губернатором в штате Юта Посол США в России Джон Хантсман, как ожидается, оставит этот пост и вернется на родину к концу года, а также он серьезно задумывается над тем, чтобы баллотироваться на должность губернатора штата Юта.