Футбол
Спортивный директор «Сочи» допускает трансфер ГлушаковаProstoProSport 08:39
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов высказался о возможном трансфере полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:30, Ашберн
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 02:25
Хоккей
«Авангард» продлил контракты с двумя хоккеистами
Новый контракт канадского форварда рассчитан на два года, а договор с российским игроком продлен до окончания следующего сезона.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Не исключено, что некоторые изменения с индийского Renault Duster позже перекочуют и в российскую версию, но большинство поклонников марки в России конечно ждут появление второго поколения «Дастера», который на глобальном рынке предлагается с 2017 года.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова
Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Общество
Митинг «За свободу Ивана Голунова» собрались провести в Москве 23 июня
В мэрию Москвы в понедельник подана заявка на проведение 23 июня митинга в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, помещенного под домашний арест по делу о наркотиках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Либертарианской партии.
Обновлено в 12:18
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 03:42
Космос
Изменение климата может изменить время летних гроз
Согласно новому исследованию, при климатическом сценарии, где выбросы парниковых газов продолжают увеличиваться, экстремальные летние грозы в этих районах могут возникать чаще ночью и утром, а не во время обычных дневных периодов.
Обновлено в 11:25
Политика
Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным
В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Общество
Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию
Обновлено в 13:01
Политика
Экс-руководство Каталонии просило деньги у Китая, сообщили СМИ
Бывшее руководство Каталонии, добивавшееся независимости автономного сообщества от Испании, просило у властей КНР ссуду на 11 миллиардов евро для создания "каталонского Центробанка", при этом аргументировало свое желание отделиться от Испании тем, что "она была оккупирована в 1714 году" французскими и испанскими войсками.
Обновлено в 10:23
Авто
Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов
Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".
Обновлено в 13:02
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
IOS 13 намекает на наличие USB Type-C в iPhone 2019
Экран восстановления системы iPhone, обнаруженный в бета-версии iOS 13, намекнул на скорый отказ Apple от фирменного разъема Lightning в пользу USB Type-C, – сообщает ресурс GSM Arena.
Обновлено в 11:49
Экономика
Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом
Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Экс-глава республики Коми Гайзер приговорен к 11 годам заключения
Mossovetinfo.ru – Экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер признан виновным в участии в преступном сообществе и коррупции и приговорен к 11 годам колонии строго режима и штрафу в 160 миллионов рублей.
Обновлено в 06:38
Общество
Федеральные телеканалы вступились за Голунова
Стриженова поддержала его и потребовала объяснений. Скабеева и Попов также вкратце описали ход событий, касающихся ареста Голунова.
Обновлено в 12:53
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Футбол
На матче сборных России и Кипра завтра ожидается аншлаг
Российский футбольный союз реализовал все билеты на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 12:50
Политика
Посол США в Москве собирается стать губернатором в штате Юта
Посол США в России Джон Хантсман, как ожидается, оставит этот пост и вернется на родину к концу года, а также он серьезно задумывается над тем, чтобы баллотироваться на должность губернатора штата Юта.
Обновлено в 12:44
Кино
Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал «Чернобыль»
Советник президента России по культуре и глава совета Фонда кино Владимир Толстой посмотрел две серии нашумевшего телесериала "Чернобыль" и поделился своими мыслями.
Обновлено в 11:55