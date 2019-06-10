Футбол

Спортивный директор «Сочи» допускает трансфер ГлушаковаProstoProSport 08:39

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов высказался о возможном трансфере полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.
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Глушаков может трудоустроиться в «Сочи»

Sport.ru11:30

Спортивный директор «Сочи»: теоретически Глушаков может стать нашим игроком

Чемпионат10:15

Спортивный директор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может стать нашим игроком»

Матч ТВ08:50

В «Сочи» допускают приобретение Глушакова

Спорт-Экспресс10:29

Спортивный директор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может стать нашим игроком»

Sport24.ru08:08

Спортивный директор «Сочи»: «Теоретически Глушаков может стать нашим игроком»

Sports.ru09:46

Букмекеры: «Спартак» не может избавиться от Глушакова

ODDS.ru07:03
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Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Обновлено в 11:21
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева освободили по УДО

Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 02:25
Хоккей

«Авангард» продлил контракты с двумя хоккеистами

Новый контракт канадского форварда рассчитан на два года, а договор с российским игроком продлен до окончания следующего сезона.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу

У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Авто

Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

Не исключено, что некоторые изменения с индийского Renault Duster позже перекочуют и в российскую версию, но большинство поклонников марки в России конечно ждут появление второго поколения «Дастера», который на глобальном рынке предлагается с 2017 года.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Общество

Митинг «За свободу Ивана Голунова» собрались провести в Москве 23 июня

В мэрию Москвы в понедельник подана заявка на проведение 23 июня митинга в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, помещенного под домашний арест по делу о наркотиках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Либертарианской партии.
Обновлено в 12:18
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено в 03:42
Космос

Изменение климата может изменить время летних гроз

Согласно новому исследованию, при климатическом сценарии, где выбросы парниковых газов продолжают увеличиваться, экстремальные летние грозы в этих районах могут возникать чаще ночью и утром, а не во время обычных дневных периодов.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

Обновлено в 11:59
Политика

Тимошенко предложила партии Зеленского объединиться в коалицию в Раде

Обновлено в 09:14
Политика

Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным

В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Музыка

Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Общество

Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию

Обновлено в 13:01
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Происшествия

Подозреваемых в убийстве спортсмена в парке доставят в суд

Обновлено в 05:28
Политика

Экс-руководство Каталонии просило деньги у Китая, сообщили СМИ

Бывшее руководство Каталонии, добивавшееся независимости автономного сообщества от Испании, просило у властей КНР ссуду на 11 миллиардов евро для создания "каталонского Центробанка", при этом аргументировало свое желание отделиться от Испании тем, что "она была оккупирована в 1714 году" французскими и испанскими войсками.
Обновлено в 10:23
Авто

Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов

Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".
Обновлено в 13:02
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

IOS 13 намекает на наличие USB Type-C в iPhone 2019

Экран восстановления системы iPhone, обнаруженный в бета-версии iOS 13, намекнул на скорый отказ Apple от фирменного разъема Lightning в пользу USB Type-C, – сообщает ресурс GSM Arena.
Обновлено в 11:49
Экономика

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Экс-глава республики Коми Гайзер приговорен к 11 годам заключения

Mossovetinfo.ru – Экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер признан виновным в участии в преступном сообществе и коррупции и приговорен к 11 годам колонии строго режима и штрафу в 160 миллионов рублей.
Обновлено в 06:38
Общество

Федеральные телеканалы вступились за Голунова

Стриженова поддержала его и потребовала объяснений. Скабеева и Попов также вкратце описали ход событий, касающихся ареста Голунова.
Обновлено в 12:53
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Футбол

На матче сборных России и Кипра завтра ожидается аншлаг

Российский футбольный союз реализовал все билеты на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 12:50
Политика

Посол США в Москве собирается стать губернатором в штате Юта

Посол США в России Джон Хантсман, как ожидается, оставит этот пост и вернется на родину к концу года, а также он серьезно задумывается над тем, чтобы баллотироваться на должность губернатора штата Юта.
Обновлено в 12:44
Кино

Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал «Чернобыль»

Советник президента России по культуре и глава совета Фонда кино Владимир Толстой посмотрел две серии нашумевшего телесериала "Чернобыль" и поделился своими мыслями.
Обновлено в 11:55
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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