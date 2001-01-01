Футбол
Спортивный директор «Реала» встретился с агентом Йовича и ПьяничаБомбардир.ру 18:21
28-го марта спортивный директор «Реала» Хосе Анхель и агент Фали Рамадани встретились на базе мадридского клуба, сообщает Marca. Информация о характере и итоге встречи отсутствует. Рамадани представляет интересы нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича и полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
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Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
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В Кремле объяснили пребывание российских военных в Венесуэле
Отправка российских военных в Венесуэлу полностью соответствует уровню сотрудничества с ее законным правительством.
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Huawei представит Huawei Mate 30 этой осенью
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Экономика
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В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
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Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
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Общество
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Председатель Сахалинского арбитражного суда Александр Шилов, выступая 28 марта с отчетным докладом на итоговой конференции судей, намеревался, очевидно, показать высший пилотаж ораторского искусства, украсив свою речь цитатами о правосудии.
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В Хасавюрте после массового отравления проводят вакцинацию жителей
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Обновлено в 12:00
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено в 11:10
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
Зачем корабли НАТО вошли в Черное море
Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
Обновлено в 17:23
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
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Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Хоккей
«Оттава» — «Флорида»: Дадонов забросил 26-ю шайбу в сезоне
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» принимает «Флориду Пантерз».
Обновлено в 20:20
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик «в поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Космос
Астронавты во время прогулки в подземной стране чудес в течение 6 ночей нашли новый вид ракообразных
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
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Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Технологии
«Роскосмос» намерен обеспечить роботов и дронов отечественными картами
"Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина проведет до конца апреля анализ международного опыта и своих возможностей по применению спутниковых систем связи, навигации и картографирования в интересах внедрения этих технологий в беспилотном транспорте и робототехнике, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 18:07
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Шестилетний мальчик спас выпавшего из окна ребенка
Польский шестилетний мальчик спас выпавшего из окна ребенка, пишет местный информационный портал TVN24.
Обновлено в 14:03
Авто
Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля
Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Экономика
Крупнейший российский девелопер хочет построить на острове Русском новый торговый центр
Обновлено в 17:20
Политика
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Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
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Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Экономика
«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате
Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
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