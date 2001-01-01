Футбол

Спортивный директор «Реала» встретился с агентом Йовича и ПьяничаБомбардир.ру 18:21

28-го марта спортивный директор «Реала» Хосе Анхель и агент Фали Рамадани встретились на базе мадридского клуба, сообщает Marca. Информация о характере и итоге встречи отсутствует. Рамадани представляет интересы нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича и полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
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Директор «Реала» встретился с агентом Пьянича, Йовича и Кулибали

Soccer.ru19:46

Генеральный директор «Реала» встретился с агентом Пьянича

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Гендиректор «Реала» провёл встречу с агентом Пьянича

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Спортивный директор «Реала» встретился с агентом Йовича и Пьянича

Бомбардир.ру18:21

Агент Пьянича и Йовича встречался с «Реалом» в Мадриде

Sports.ru17:44
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Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

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Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
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В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
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Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
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Астронавты во время прогулки в подземной стране чудес в течение 6 ночей нашли новый вид ракообразных

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Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
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Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

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