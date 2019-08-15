Футбол
Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме НеймараМатч ТВ 12:55
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
Здоровье
Крымчанам не хватает донорской крови
Крым остро нуждается в запасах донорской крови. Так, в частности, необходимы плазма, а также форменные элементы разных групп крови.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Пассажир заснял полный полет севшего на кукурузное поле A321
Пассажирский А321 с отключенными двигателями совершил жесткую посадку в Подмосковье Самолет Аіrвиs 321 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел из аэропорта "Жуковский" в Симферополь.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Политика
Путин поручил модернизировать аэродром Левашово в Петербурге
Обновлено в 11:26
Здоровье
Дорогое спасение от псевдоболезней: раскрыта технология медицинского мошенничества
Вежливый, но настойчивый голос предложил подошедшему к телефону сотруднику пройти бесплатное медицинское обследование и убедиться в отсутствии тяжелых заболеваний.
Обновлено в 14:26
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Экономика
В Госдуме оценили опрос о размере справедливой зарплаты в России
Депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с ФАН прокомментировал данные опроса, согласно которому жители крупных городов России заявили, что для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 14:16
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:14
Футбол
«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" дома обыграла ЦСКА.
Обновлено в 15:07
Космос
Ученые подсчитали число планет, похожих на Землю
Новое исследование позволило ученым оценить частоту, с которой планеты, похожие на Землю, могут встречаться вокруг звезд вроде Солнца.
Обновлено в 05:56
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Бортпроводник рассказала о действиях пассажиров А321
Обновлено в 15:15
Общество
Фасады Петропавловской крепости очистят впервые в истории
Работы по очистке фасада Петропавловской крепости планируется завершить к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:59
Политика
Гибралтар освободил задержанный месяц назад иранский танкер
Обновлено в 10:25
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Егор Кончаловский раскрыл причину расставания с Любовью Толкалиной
В 2017 году Егор Кончаловский и Любовь Толкалина шокировали общественность известием о своем расставании.
Обновлено в 08:30
Политика
Либертарианская партия отказалась от предложенной мэрией площадки для митинга
Незарегистрированная Либертарианская партия России отказалась проводить митинг за честные выборы в Мосгордуму 25 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 14:33
Авто
Компания Kia показала новый кроссовер Kia KX3
Южнокорейская компания опубликовала первые снимки нового Kia KX3, который представят на автосалоне в Чэнду 5 сентября.
Обновлено в 14:25
Авто
В России предложили ужесточить правила техосмотра
В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 06:04
Культура
Американский актер Эрик Робертс желает получить гражданство России
Обновлено вчера в 16:07
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Авто
В России стартовали продажи новой версии пикапа Toyota Hilux
Российские дилеры Toyota начали продажи новой топовой версии пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 11:10
Общество
Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Кино
Умер народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 17:55