Футбол

Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме НеймараМатч ТВ вчера в 12:55

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
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