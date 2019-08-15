Футбол
Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме НеймараSportbox.RU вчера в 12:55
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
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Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работает по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества составили рекомендации для потребителей о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:00
Теннис
Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Число безработных россиян предпенсионного возраста выросло
Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Туве
В Туве выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли сразу четыре человека.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Когда оренбуржцев перестанет пугать военная техника
Всего в специальных учениях примут участие около пяти тысяч военнослужащих и до 650 единиц вооружения и военной спецтехники.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
РБК: ФСБ начала проверку подрядчиков МОЭК
ФСБ начала проверку подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в «Газпром энергохолдинг»), пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к силовым службам и к «Газпрому».
Обновлено в 01:45
Авто
Бюджетные модели Datsun получат вариатор
Чтобы реанимировать продажи, японский автогигант намерен дополнить линейку трансмиссий вариатором X-Tronic от Nissan Juke.
Обновлено вчера в 23:11
Футбол
«Сити» предлагал Магуайру зарплату на 100 тысяч фунтов больше, чем «МЮ»
Отмечается, что «горожане» готовы были платить 26-летнему защитнику около 278 тысяч фунтов в неделю, что примерно на 100 тысяч больше, чем он будет зарабатывать в «МЮ».
Обновлено в 01:38
Футбол
Сутормин уверен, что «Зенит» прибавит по ходу сезона
Есть еще над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять дальше. Я уже привык к партнерам по средней линии.
Обновлено в 02:10
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Технологии
«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу
Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана
Обновлено вчера в 18:59
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Эрдоган «сделал ставку на Путина» и победил Трампа
На практике вышло совсем наоборот: британские журналисты пишут, что Эрдоган "повернулся к России", а эксперты влиятельных западных "мозговых центров" жалуются на то, что "Эрдоган ввязался в огромную авантюру, и это окупилось — по крайней мере, пока".
Обновлено в 01:00
Авто
На прямой сразились два «горячих» спорткара Audi
На ютуб-канале «CarWow» появилось видео драг-гонки двух спорткаров компании Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.
Обновлено вчера в 07:50
Космос
Военные США сообщили о взрыве европейской ракеты в космосе
Обновлено в 02:03
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено в 00:05
Общество
Сотни иностранных судов укрываются от тайфуна в бухтах Приморья
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Роскомнадзор: Google проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением герба России
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 02:02
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие
В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
По меньшей мере, четверо военнослужащих ВС Пакистана погибли за прошедшие сутки во время столкновений в спорном регионе Кашмир на границе с Индией, говорится в распространенном заявлении пакистанских военных.
Обновлено в 01:44