Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖSoccer.ru вчера в 17:21

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:56, Вашингтон
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Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
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