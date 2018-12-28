Футбол
Спортивный директор «Локомотива» Штоффельсхаус покинул свой пост
Спортивный директор «Локомотива» Штоффельсхаус покинул свой постРБК05:20
Спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус покинул свой пост. В Instagram немецкий специалист написал, что, несмотря на отставку, останется болельщиком столичного клуба. За два года Штоффельсхаус помог «Локомотиву» стать чемпионом России и выиграть Кубок страны.
РБК05:20
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с чего всё началось
Штоффельсхаус покинул пост спортивного директора ФК «Локомотив». Его место займет Владимир Кузьмичев
Спортивный директор московского «Локомотива» немец Эрик Штоффельсхаус заявил «360», что покидает свой пост. По информации телеканала, его место займет Владимир Кузьмичев, ранее возглавлявший академию железнодорожников.Телеканал 360°04:09
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