Футбол
Спортивный директор «Локомотива» Штоффельсхаус покинул должность
Спортивный директор «Локомотива» Штоффельсхаус покинул должностьRambler News Service05:34
Немецкий специалист Эрик Штоффельсхаус покинул должность спортивного директора ФК «Локомотив». Об этом он сообщил в своем Instagram.
Rambler News Service05:34
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Штоффельсхаус покинул пост спортивного директора ФК «Локомотив». Его место займет Владимир Кузьмичев
Спортивный директор московского «Локомотива» немец Эрик Штоффельсхаус заявил «360», что покидает свой пост. По информации телеканала, его место займет Владимир Кузьмичев, ранее возглавлявший академию железнодорожников.Телеканал 360°04:09
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