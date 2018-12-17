Футбол

Спортивный директор «Байера» считает «Краснодар» опасным противником
Евро-футбол.ру
12:25

Спортивный директор "Байера" Руди Фёллер поделился мнением о "Краснодаре", с которым немецкой команде предстоит встретиться в 1/16 финала Лиги Европы. "Краснодар" – опасный противник. Российский клуб завершил групповой этап на второй месте, но при этом набрал столько же очков, сколько и "Севилья".
Евро-футбол.ру12:25

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Феллер: «Краснодар» – опасный соперник. Они набрали равное количество очков с «Севильей»

Бомбардир.ру15:45

Спортивный директор «Байера» Фёллер: «Краснодар» – опасный соперник

Чемпионат11:20

Руди Феллер: «„Краснодар“ - сильный соперник»

Спорт-Экспресс10:24

Спортивный директор «Байера» назвал «Краснодар» опасным соперником в плей-офф ЛЕ

ТАСС09:46

Руди Феллер: «Краснодар» набрал столько же очков, сколько и «Севилья», что говорит о многом

Советский спорт09:44

Руди Феллер: «„Краснодар“ — опасный соперник»

Sportbox.RU09:17

Руди Феллер: «„Краснодар“ — опасный соперник»

Матч ТВ09:17
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Футбол

«Зенит» и «Краснодар» сыграют с турками и немцами

В результате жеребьёвки Лиги Европы, которая прошла 17 декабря в швейцарском Ньоне, российским клубам, прошедшим в 1/16 финала, достались турецкий «Фенербахче» и немецкий «Байер».
Обновлено в 07:55
Футбол

«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью

Обновлено в 16:49
Футбол

Гол Сапаты принёс «Аталанте» победу в матче с «Лацио» в Серии А

Встреча команд состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:1. На 1-й минуте колумбийский нападающий «Аталанты» Дуван Сапата записал на свой счёт первый гол матча.
Обновлено в 16:32
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере Айртона Лукаса

Обновлено в 07:11
Футбол

Мануэль Нойер: «Думаю, что „Ливерпуль“ не в восторге от жребия»

"Ливерпуль" проводит очень хороший сезон, в прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов, - цитирует голкипера официальный сайт "Баварии".
Обновлено в 13:00
Футбол

Парфенов заявил, что пока не готов возглавить «Спартак»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов отметил, что ему пока не хватает опыта для работы в таком клубе как «Спартак».
Обновлено в 18:01
Футбол

«МЮ» активировал опцию продления контракта с Марсьялем на год

Согласно источнику, клуб использовал соответствующую опцию и продлил контракт с 23-летним игроком на год.
Обновлено в 12:48
Футбол

Смолов пошутил про сало и «Спартак» в передаче «Потрогай это»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов и полузащитник Тарас Михалик приняли участие в программе «Потрогай это» на клубном канале на YouTube.
Обновлено в 15:45
Футбол

Филипе Луис пропустит около трёх недель из-за травмы

Встреча команд завершилась победой подопечных Диего Симеоне со счётом 3:2. Ожидается, что 33-летний бразильский защитник пропустит около трёх недель из-за травмы.
Обновлено в 12:19
Футбол

Защитник «Аякса» Де Лигт выиграл премию Golden Boy — 2018

Обновлено вчера в 19:28
Футбол

Капитан «Оренбурга» требует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Защитник и капитан "Оренбурга" Андрей Малых заявил, что необходимо ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 16:20
Футбол

Старейший клуб мира сыграет с «Торпедо» летом 2019 года

Встреча пройдет в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. «Шеффилд» – старейший клуб мира, основанный в 1857 году.
Обновлено в 10:21
Футбол

Гризманн посетил матч НБА «Бруклин» — «Атланта»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн после гостевого матча 16-го тура испанской Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:2) решил посетить игру НБА.
Обновлено в 17:31
Футбол

Ибрагимович останется в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович останется в американском клубе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:53
Футбол

Кононов призвал болельщиков «Спартака» не вмешиваться в дела клуба

Фанаты призвали руководство клуба отстранить игрока от основного состава и продать его в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 13:12
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