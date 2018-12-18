Как писал интернет-портал «Кубань 24», соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы стал немецкий «Байер». Первый матч пройдет в Краснодаре 14 февраля, ответный — 21 февраля на выезде. Билеты на игры Лиги Европы «Краснодар» — «Байер» поступят в продажу в следующем году.

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