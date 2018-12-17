Футбол

«Зенит» и «Краснодар» сыграют с турками и немцами
Евразия Daily
07:55

Соперниками петербуржцев, помещённых в ходе жеребьёвки в первую, более сильную корзину, стал турецкий «Фенербахче», занявший второе место в групповом раунде. В своей группе турки набрали восемь очков, одержав две победы, и по два раза, проиграв и сыграв вничью.
Евразия Daily07:55

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Феллер: «„Краснодар“ — опасный соперник. Но цель „Байера“ — выход в следующий раунд Лиги Европы»

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Спортивный директор «Байера» Фёллер: «Краснодар» – опасный соперник

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«Краснодару» достались германские львы. Спаллетти отомстит за «Спартак» - 1/16 финала Лиги Европы

Спорт уик-энд07:24
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«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью

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«Спартак» объявил о переходе Айртона Лукаса

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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что команда готова к участию в Лиге Европы.
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Мануэль Нойер: «Думаю, что „Ливерпуль“ не в восторге от жребия»

"Ливерпуль" проводит очень хороший сезон, в прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов, - цитирует голкипера официальный сайт "Баварии".
Обновлено в 13:00
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Смолов пошутил про сало и «Спартак» в передаче «Потрогай это»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов и полузащитник Тарас Михалик приняли участие в программе «Потрогай это» на клубном канале на YouTube.
Обновлено в 15:45
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

Выступающее во втором дивизионе московское "Торпедо" проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским "Шеффилдом".
Обновлено в 19:50
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Филипе Луис пропустит около трёх недель из-за травмы

Встреча команд завершилась победой подопечных Диего Симеоне со счётом 3:2. Ожидается, что 33-летний бразильский защитник пропустит около трёх недель из-за травмы.
Обновлено в 12:19
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Защитник «Аякса» Де Лигт выиграл премию Golden Boy — 2018

Обновлено вчера в 19:28
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НБА. Гризманн посетил матч «Бруклин» – «Атланта»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн посетил матч НБА.
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Ибрагимович останется в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович останется в американском клубе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:53
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14-летний игрок «Чертаново» отправится в январе на стажировку в «МЮ»

Игрок «Чертаново» Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Стажировка рассчитана на две недели.
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Кононов призвал болельщиков «Спартака» не вмешиваться в дела клуба

Фанаты призвали руководство клуба отстранить игрока от основного состава и продать его в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 13:12
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Дмитрий Парфенов: Заболотный действительно много пахал и заслужил вызов в сборную России

Поверьте, человек реально своим трудом заслужил это. Человек действительно столько пахал.
Обновлено в 17:36
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