Футбол

«Спортинг» выиграл Кубок Португалии, победив в серии пенальти «Порту»РИА Новости вчера в 15:52

Лиссабонский "Спортинг" в серии пенальти переиграл "Порту" и в 17-й раз стал обладателем Кубка Португалии по футболу. Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся в Оэйраше (округ Лиссабон), завершилось со счетом 2:2.
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РИА Новостивчера в 15:52
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