Футбол
«Спортинг» выиграл Кубок Португалии, победив в серии пенальти «Порту»РИА Новости вчера в 15:52
Лиссабонский "Спортинг" в серии пенальти переиграл "Порту" и в 17-й раз стал обладателем Кубка Португалии по футболу. Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся в Оэйраше (округ Лиссабон), завершилось со счетом 2:2.
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Экономика
Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру
В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено 24 мая в 14:48
Игры
Летом Google пообещал объявить стоимость, игры и детали запуска Stadia
Google только что сделал «анонс анонса» — корпорация пообещала летом поговорить в деталях о трёх самых важных пунктах касательно своей игровой стриминговой платформы Stadia, а именно: стоимость сервиса анонсы игр информация о начале работы сервиса Корпорация всё ещё не готова сказать наверняка, приедет ли она на Е3 2019, а учитывая, как скоро начнётся выставка, её появление там маловероятно.
Обновлено 24 мая в 15:09
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Хоккей
Антипов: «Финны лишили нас главного оружия»
Прославленный российских хоккеист Владимир Антипов, который является бронзовым призёром ЧМ в составе сборной России, поделился своими замечаниями по поводу поражения "красной машины" от финнов на первенстве мира в Словакии.
Обновлено вчера в 15:14
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
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Космос
Грузоподъемность «Ангары» решили повысить
Роскосмос планирует выделить 9,1 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК для ракеты-носителя «Ангара».
Обновлено в 00:51
Хоккей
Сэйв Василевского признан лучшим в полуфинальных матчах ЧМ-2019
Обновлено вчера в 21:03
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Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом
Обновлено вчера в 08:51
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Супруга Дениса Майданова чуть не умерла во время беременности
Обновлено вчера в 09:55
Авто
Более 5 тыс. человек посетили первый день фестиваля Moscow Classic в Подмосковье
Свыше 5 тыс. человек посетили первый день семейного фестиваля Moscow Classic, который проходит 25-26 мая на территории профессиональной гоночной трассы Moscow Raceway в Подмосковье.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
В Улан-Удэ запустили цифровых воздушных змеев
Волонтёры запустили 22 воздушных змея, которые символизируют федеральные общедоступные каналы.
Обновлено вчера в 14:51
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Происшествия
Во Владивостоке оштрафуют родителей участницы скандального выпускного
Обновлено 24 мая в 23:46
Происшествия
Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в Москве
Обновлено вчера в 23:44
Авто
СМИ сообщили о возможности слияния Fiat Chrysler и Renault
Автоконцерны Fiat Chrysler и Renault ведут серьёзные переговоры о своём слиянии.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
15 российских военных решил задержать украинский суд
Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит
Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Зеленский назвал украинцем авиаконструктора Сикорского
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан со 130-летием со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского, назвав его украинцем и пообещав сделать Украину "базой для дальнейшего покорения мира".
Обновлено в 00:36
Технологии
AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде
В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено вчера в 16:04
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Происшествия
В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
В ночь с пятницы на субботу в селе Борогонцы Усть-Алданского района на директора чаранской школы произошло нападение, мужчина был госпитализирован в центральную районную больницу с ножевым ранением - информация об этом распространилась в мессенджере WhatsApp.
Обновлено вчера в 23:00