«Спортинг» выиграл Кубок Португалии, победив в серии пенальти «Порту»РИА Новости 15:52

В серии послематчевых пенальти удачливее оказались "зелено-белые" - 5:4. Последний раз "Спортинг" выигрывал Кубок Португалии в 2015 году. В сезоне-2018/19 "Порту" занял второе место в чемпионате Португалии, "Спортинг" стал третьим.

Политика Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Политика В НАТО призвали Россию незамедлительно освободить украинских моряков В НАТО прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву, призвав Россию «незамедлительно освободить украинских моряков и корабли».

Культура Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха» Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.

Автоспорт Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Происшествия В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Хоккей Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.

Футбол Фабрегас: «„Монако“ должен играть в Лиге чемпионов» Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас подвел итоги сезона для клуба. Это был странный и трудный сезон для меня.

Шоу-бизнес Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя «большая душа и чуткое сердце».

Шоу-бизнес Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.

Шоу-бизнес Миллионер на пенсии сделал предложение танцовщице топлес в Каннах Девушка встречается с 63-летним долларовым миллионером Милосом Кентом, и он все сделал красиво — заранее подготовился и пал перед возлюбленной на колено, прямо когда на них были направлены объективы фотографов.

Шоу-бизнес Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте 25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.

Политика Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Культура Премию «Нацбест» получил писатель Андрей Рубанов В субботу, 25 мая, стало известно, что премию «Национальный бестселлер» получил писатель Андрей Рубанов за славянское фэнтези «Финист – Ясный Сокол».

Происшествия В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.

Автоспорт Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.

Наука Нейросеть «оживила» портрет Достоевского Как стало известно "Тульской прессе", российские разработчики и программисты создали нейросеть, способную менять статичные портреты на на анимированные Gif-изображения.

Происшествия В Германии небольшой самолет повис на деревьях Небольшой двухместный самолет в Германии при приземлении был застигнут сильным порывом ветра и застрял в деревьях на высоте примерно 4 метра.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.

Наука Раскрыта вековая тайна астматических кристаллов Кристаллы Шарко-Лейдена состоят из белка Galectin-10 (Gal10) и впервые были обнаружены в дыхательных путях астматиков в 1853 году.