Футбол
«Спортинг» выиграл Кубок Португалии, победив в серии пенальти «Порту»РИА Новости 15:52
В серии послематчевых пенальти удачливее оказались "зелено-белые" - 5:4. Последний раз "Спортинг" выигрывал Кубок Португалии в 2015 году. В сезоне-2018/19 "Порту" занял второе место в чемпионате Португалии, "Спортинг" стал третьим.
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